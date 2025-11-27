Hortolândia terá Mano Brown, Samuel Rosa e Thiaguinho entre atrações de 2026

Agenda de eventos culturais do próximo ano foi apresentada pela Prefeitura nesta quarta-feira (26)

A temporada cultural 2026 em Hortolândia está recheada de atrações para todas as idades e gostos. Na manhã desta quarta-feira (26/11), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, apresentou a agenda de eventos gratuitos confirmados para o próximo ano na cidade. O evento, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, contou com a imprensa, artistas locais, empresários e secretários de cultura de municípios como Nova Odessa, Jaguariúna, Vinhedo e Indaiatuba.

De março a dezembro do próximo ano, diversas atrações prometem movimentar Hortolândia e toda a região com muita diversão, informação e inclusão social. O evento contou com a presença do porta-voz do Ministério da Cultura do Governo Federal no Estado de São Paulo, Alessandro Azevedo, que foi recebido pelo secretário de Cultura, Régis Bueno.

“No próximo ano, teremos muitas atrações para a população de Hortolândia. Temos shows, Hortocity Comedy, novos projetos, enfim, tudo isso fomenta o comércio local, promove inclusão e agrega cultura para a população. É com muita felicidade que estamos aqui, nesta manhã, apresentando esta agenda 2026. Temos aqui artistas locais. Estes artistas continuarão também sendo fortalecidos. Eles representam nossa cidade e o trabalho segue para contribuir com este desenvolvimento da cultura em Hortolândia”, comentou o secretário de Cultura, Régis Bueno.

Investe

“É uma percepção do Governo Federal investir na cultura e acreditar que ela faz a vida das pessoas melhor. Investir na cultura não é gasto, mas, sim, a capacidade de mudar a vida das pessoas para melhor em diversos aspectos. São diversas possibilidades e podemos ver isso em Hortolândia. É muito bom estar em um evento como este que valoriza muito os trabalhadores da cultura no nosso Estado. Uma sociedade progressista com saúde mental passa pelo investimento na cultura, sempre com um olhar carinhoso”, comentou o porta-voz do Ministério da Cultura do Governo Federal no Estado de São Paulo, Alessandro Azevedo.

O show de atrações começa em março com muita Música Popular Brasileira e apresentações de Chico César e Maria Gadú. A tradicional Parada Poética e os shows de humor do Hortocity Comedy também terão vez. Já em abril, o destaque é mais uma edição da Marcha para Jesus. A MPB segue com a presença do cantor JP, ex The Voice. O ator Oscar Magrini vem a Hortolândia para apresentação teatral.

Maio

Em maio acontece mais uma Festa de Peão, com destaque para os artistas da cidade no Palco Cultura. Como todos os anos, um dos shows será aberto ao público, em comemoração ao aniversário da cidade. Desta vez, a apresentação será do cantor Thiaguinho, com ingressos trocados por 1 kg de alimento não perecível. Antônio Marinho será o convidado da Parada Poética no mês festivo.. Muito humor no Hortocity Comedy com a presença da Confraria da Comédia. Já a cantora Patrícia Marx se apresenta junto com o Quinteto Cultura.

Junho

E vai ter Festa Junina tradicional em junho com o grupo Bicho de Pé. A festividade junina também traz apresentações da dupla de repentistas Caju e Castanha e de Enok Virgulino. Na comédia, o Hortocity Comedy terá como destaque Fábio Rabin, conhecido pelos vídeos no Youtube apresentando shows de stand up pelo Brasil.

Julho

Julho é especial com o cantor Criolo na Parada Poética. O novo projeto Festival Internacional de Música promete distribuir musicalidade em cada cantinho de Hortolândia, fortalecendo os artistas locais. Flávio Andrade é o convidado no Hortocity Comedy.

Agosto

O Planeta Rock em agosto traz nomes como Samuel Rosa (Skank) e a banda paulistana CPM 22. O humorista Rodrigo Capela estará no Hortocity Comedy.

Setembro

Em setembro, o festival Cultura de Paz traz os cantores e compositores Tom Carfi e Sérgio Saas à cidade. A criatividade dos artesãos da cidade terá espaço com um festival dedicado à mostra da arte desenvolvida por eles.

Outubro

Em outubro, mês das crianças, a atração infantil é a dupla Patati e Patatá fazendo a festa da garotada. Já na Quinta Musical, Fernanda Takae (Pato Fú), será a atração com muito pop rock brasileiro. Novembro chega para contemplar os amantes do rap brasileiro. O carioca MV Bill é o destaque da Parada Poética do mês. Já Mano Brown (Racionais MCs) traz muita reflexão na Revirada Regional de Cultura.

A atriz global Vanessa Gerbelli, será a apresentadora de uma premiação inédita preparada pela Secretaria de Cultura que vai acontecer para celebrar os artistas da cidade que serão os destaques em 2026. No projeto Escritores de Hortolândia, o escritor baiano e doutor em estudos étnicos africanos Itamar Vieira Júnior é o convidado. Fechando 2026, além da tradicional mostra Interartes, a dupla sertaneja Gian e Giovani será a convidada para o show do Natal dos Sonhos.

