O professor americanense Marcos Neves lança em dezembro a ficção “Diário de um mendigo”. Neves veio do interior de Minas para Americana. Trabalhou em metalúrgica, em confecção e em biblioteca até que a educação transformou sua vida. Logo ele se tornou professor.

O americanense hoje é graduado em pedagogia, história, geografia e ainda possui algumas pós graduações.

Lançamento do livro americanense Diário de um mendigo

Informações sobre o evento:

06/12/2025 – das 08 às 12h

Local: Escola Estadual Maria do Carmo Augusti- Rua Cira de Oliveira Petrin, 585. – Jardim Mario Covas – Americana/SP

Teremos uma manhã especial na escola onde o autor leciona, com café da manhã, sessão de autógrafos e o início das vendas oficiais do livro: “Diário de um Mendigo” de Marcos Neves.

Contamos com sua presença para prestigiar a literatura nacional!

