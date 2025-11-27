Amador de Nova Odessa disputa semifinal sábado no Campo do Progresso

Após duelos nas quartas-de-final, quatro equipes avançam para a disputas acirradas pela 1ª divisão do futebol amador

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou no último sábado (22/11) as quartas de final da Primeira Divisão do Campeonato de Futebol Amador de 2025, movimentando torcedores e atletas nos campos do Progresso e da Vila Azenha.

No Campo do Progresso, o Guarapari garantiu vaga ao vencer o Desportivo Déli por 3 a 0, enquanto o Matsubara superou o São Manoel por 1 a 0 em uma partida muito disputada. Já no Campo da Vila Azenha, o Unidos da Vila Azenha venceu por 1 a 0 sobre o E.C. Triunfo, e o Unidos do Santa Rosa confirmou sua força ao vencer o E.C. Real por 2 a 0.

Com os resultados, a semifinal está definida e será realizada neste sábado (29/11), no Campo do Progresso. Os jogos começam às 14h, com Matsubara e Unidos do Santa Rosa. Em seguida, às 16h, Guarapari e Unidos da Vila Azenha duelam pela segunda vaga na grande final.

“A semifinal promete grandes jogos, e a Secretaria de Esportes e Lazer segue trabalhando para oferecer estrutura e organização à altura da paixão que o nosso futebol merece”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho.

