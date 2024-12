Atletas da equipe Viper de luta de braço de Nova Odessa, o famoso “braço de ferro”, fizeram bonito e conquistaram 14 medalhas no torneio de comemoração aos 30 anos da CBLBH (Confederação Brasileira de Luta de Braço), entidade máxima de Luta de Braço no Brasil.

O evento aconteceu no último sábado (14/12) na Choperia Sant’tina, em Monte Mor. A equipe novaodessense trouxe para casa 14 medalhas no total, sendo 6 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze.

“Depois de mais um campeonato de sucesso, chegou a hora de toda a equipe aproveitar as festas de final de ano com a família, mas sem perder o foco, pois o primeiro torneio de 2025 já tem data marcada, pois participaremos da Strap Cup, em Indaiatuba, no dia 25 de janeiro. Quero agradecer a toda a equipe pelo comprometimento e união neste ano, que foi repleto de vitórias para todos”, comemorou o técnico Luiz Sabino.

Luis Carlos Sabino, competidor e técnico do time, conseguiu medalha de ouro na categoria Gran Master 100 kg e medalha de bronze na categoria Sênior 100 kg. Cassius Monroe conquistou duas medalhas de prata, nas categorias Master 60 kg e Sênior 60 kg. Edvando Rocha levou para casa medalha de ouro no Master 90 kg. Enzo Moura conseguiu medalha de bronze no Junior +80 kg.

Gabriel Felipe da Silva conquistou medalhas de ouro e bronze, nas categorias Junior 60 kg e Sênior 60 kg. Mariana Moura conseguiu medalha de ouro em Sênior +80 kg. Miguel Garbelini conseguiu medalha de ouro na Junior + 80 kg e medalha de bronze na Sênior 90 kg. Pedro Guilherme Tognato garantiu prata no Sênior +80 kg. Vitor conseguiu sua medalha de prata na categoria Junior 70 kg e Weliton medalha de ouro na Master 90 kg.

NOVOS EQUIPAMENTOS pra Viper e +

Em março deste ano, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer entregaram duas novas meses oficiais para a equipe de luta de braço de Nova Odessa. Agora, a equipe tem uma completa sala de treinos.

O valor do investimento foi R$ 4.900,00 no total.

As mesas profissionais de ferro têm tampo de madeira, pinos laterais de 15 cm para fixação da mão durante a luta, altura de 103 cm, base de ferro redondo, tampo de 65 x 90cm, apoio do cotovelo de combate quadrado medindo 17 cm por 17cm e espessura de 4 cm, de material macio.

“Com a aquisição das duas novas mesas oficiais para nosso esporte, os atletas hoje podem se preparar melhor para todos os desafios e torneios. Era fundamental termos esse material em nosso centro de treinamento, pois o treino era feito com as mesas antigas e, quando chegávamos nos campeonatos, sentíamos muito a diferença de postura para jogar, e os adversários saiam em vantagem. Precisam ver a alegria da equipe em poder jogar agora nos treinos em uma mesa assim tão boa”, comentou na epoca o técnico da equipe novaodessense.

Os treinos da Viper acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Os empresários que tiverem interesse em patrocinar a equipe devem entrar em contato com Luiz Sabino, pelo WhatsApp (19) 99236-6436.

