Gilberto Firmo Ferreira, tio de Michelle Bolsonaro, foi preso em flagrante na última sexta-feira (1º), no Sol Nascente, no Distrito Federal, por armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil.

Pessoa surda, Gilberto prestou depoimento com apoio de intérprete de Libras e confessou que compartilhava vídeos de teor pedófilo em um grupo no Facebook com ao menos outras cinco pessoas.

A investigação teve início após a Polícia Federal identificar que o e-mail dele estava sendo usado para disseminar o conteúdo ilegal.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Durante a operação, os agentes encontraram o material no celular do suspeito, o que levou à prisão em flagrante. Ele admitiu que sabia dos arquivos no aparelho, embora tenha alegado que pedia para que parassem de enviar.

Gilberto passou por audiência de custódia no sábado (2) e foi liberado.

Foi justamente pela convivência com o tio surdo que Michelle Bolsonaro aprendeu Libras e se aproximou da comunidade surda, uma causa que passou a defender em sua atuação pública.

Essa não é a primeira vez que membros da família de Michelle se envolvem em escândalos. Em 2020, ela mesma respondeu a processos por danos morais, ameaças e agressões. Outros parentes já enfrentaram investigações por envolvimento com milícias e tráfico de drogas.

Michelle diz que não fala com tio dela

Michelle, se pronunciou dizendo que não tem contato com o tio há 18 anos e pede punição caso as acusações sejam comprovadas.

