Tirar e descolorir sobrancelha pode ser prejudicial à saúde

A tendência crescente entre a Geração Z de deixar suas sobrancelhas imperceptíveis ou descoloridas tem chamado a atenção de especialistas, que alertam sobre os possíveis riscos à saúde ocular e capilar associados a essas práticas.

A professora Domane Ribeiro, do Instituto Estúdio Mais , destaca que as sobrancelhas têm uma função essencial na proteção dos olhos, impedindo a entrada de suor e outras impurezas. “Remover completamente os pelos das sobrancelhas pode comprometer essa função de proteção e não é recomendado para a saúde ocular”, adverte a especialista.

Além disso, a pesquisa “Voice of the Consumer: Health and Nutrition” da Euromonitor, realizada entre janeiro e fevereiro de 2022, mostrou que mais da metade dos entrevistados da Geração Z relataram estar extremamente ou moderadamente preocupados com estresse, ansiedade, depressão e saúde mental. A moda da beleza e cuidados pessoais desses jovens têm se entrelaçado com o bem-estar emocional e o autocuidado, como uma forma de conforto e indulgência durante a pandemia e além.



A Geração Z valoriza cada vez mais conceitos intrínsecos de beleza, como confiança interior, conforto em sua própria pele e abraçar a si mesmo. Os regimes de beleza e a beleza orientada para o bem-estar tornaram-se populares nessa faixa etária, à medida que a saúde mental e o bem-estar emocional são tratados como responsabilidades pessoais.

Contudo, especialistas alertam sobre os possíveis riscos associados a práticas extremas de beleza. Além da remoção completa dos pelos das sobrancelhas, a descoloração dos pelos também pode ser prejudicial à saúde. “Quando os pelos são descoloridos, as moléculas sob estresse podem levar a ressecamento, queda ou quebra dos pelos, com danos que podem ser irreparáveis”, comenta a especialista do Estúdio Mais.

A indústria de beleza e cuidados pessoais está respondendo às demandas da Geração Z, incorporando conceitos de bem-estar e aceitação holística em suas ofertas. Os jogadores do setor estão buscando categorias adjacentes que promovam o bem-estar, como vitaminas, suplementos e produtos para o ambiente doméstico.

Como os valores da Geração Z incluem expressão individualista e cuidado com a pele, eles buscam um equilíbrio entre maquiagem expressiva e estética natural. Outra pesquisa da Euromonitor, realizada entre junho e julho de 2022, revelou que a maquiagem diária da Geração Z é uma mistura de estilos, com 37% optando por uma abordagem “natural ou mal existente”.

Leia+ sobre saúde aqui no NovoMomento

A indústria de beleza e cuidados pessoais também está reposicionando produtos, como fragrâncias, como uma forma de bem-estar e auto expressão. Os fabricantes de beleza estão buscando alinhar suas mensagens e marketing com os valores da Geração Z, incluindo campanhas que promovem autoestima e inclusão.

À medida que a Geração Z ganha poder de compra e representa uma parcela significativa da população global em 2032, os players de beleza e cuidados pessoais devem se adaptar para atender às demandas dessa geração, oferecendo criatividade, responsabilidade, propósito, sustentabilidade, autenticidade, bem-estar e uma missão de marca clara que ressoe com seus valores.

Focado em tratamentos estéticos faciais, o Estúdio Mais possui 16 unidades dentro dos principais shoppings de São Paulo e do Rio de Janeiro. A rede é referência em micropigmentação de sobrancelhas, mas também realiza procedimentos como microagulhamento, limpeza de pele, peeling, laser, entre outros. Além disso, tem seu próprio Instituto, o Instituto Estúdio Mais, onde oferece aulas para mulheres que desejam trabalhar no ramo da beleza, conquistando a tão sonhada independência financeira.