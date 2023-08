Palmeiras vence fora (2-0) e São Paulo segura líder

O Palmeiras viajou a Cuiabá e venceu o time da casa

por 2 a 0. Com isso o Verdão voltou a reduzir a vantagem para o líder do campeonato brasileiro. A diferença para o Botafogo caiu após o empate do atual líder do torneio.

No chão ou no alto, Veiga tá sempre cravando! Foi dele o 1º do Verdão contra o Cuiabá.

Richard Rios deu uma “forte bomba”, guardou o 2º pro Verdão e os 3 pontos.

São Paulo fica no 0 com líder Botafogo

No jogo de abertura do 2o turno, São Paulo e Botafogo empataram sem gols no Morumbi. O jogo foi cheio de alternativas, mas ninguém bateu os goleiros- que foram os destaques da partida.

