Um tiroteio registrado na manhã deste domingo (14) causou tensão no bairro Jaguari, em Americana. Segundo relatos de moradores, um homem, supostamente sob efeito de drogas, estava alterado e a Polícia Militar foi acionada.

Durante a abordagem, ele teria avançado contra os policiais e acabou sendo atingido por disparos.

Resgate veio após o tiroteio

O resgate foi chamado e a ocorrência segue em andamento.

Não houve outros feridos, mas o clima foi de medo, com gritos e moradores assustados.

