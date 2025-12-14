A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai interditar na próxima semana o trecho da Avenida Raphael Vitta entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Cícero Jones (sentido bairro), para os trabalhos de limpeza do Córrego Pyles, na região da Vila Rehder. O trecho será fechado na segunda (15), terça (16) e quarta-feira (17), das 7h às 16h.

O serviço é feito periodicamente no local e consiste na retirada de vegetação e outros resíduos acumulados no canal. A intervenção tem como objetivo desobstruir a passagem de água a fim de melhorar o escoamento, reduzindo a possibilidade de enchentes e a proliferação de insetos.

O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário). Os motoristas podem utilizar a Avenida Nove de Julho como rota alternativa.