A Prefeitura de Sumaré, por meio da SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural), instalou sinalização para conversão à direita da Avenida da Amizade para a Avenida Mineko Ito sem necessidade de obedecer à sinalização semafórica. A mudança vale apenas para os condutores que estiverem na faixa 4 da Avenida da Amizade.

Nas demais faixas, o motorista deve continuar obedecendo ao semáforo. Segundo a SMMUR, a alteração tem como objetivo melhorar o fluxo nas duas avenidas, aumentar a segurança viária e integrar ações de modernização da mobilidade urbana.

O secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, afirmou que a mudança faz parte de um conjunto de ajustes técnicos realizados pela Prefeitura. “As intervenções ampliam a fluidez, organizam os deslocamentos e contribuem para a redução de conflitos no trânsito. O trabalho contínuo busca adequar o sistema viário às demandas da cidade”, disse.