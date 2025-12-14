Vereador se reuniu com secretário-adjunto de Trânsito, chefe de gabinete e engenheiro

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) reuniu-se na quarta-feira (10) com secretário-adjunto de Trânsito Marcelo Giongo, o chefe de gabinete Caio Ortiz e o engenheiro José Nilton para discutir demandas da população sobre intervenções no trânsito em Americana.

Durante a visita, o parlamentar reforçou pedidos já formalizados, especialmente relacionados à implantação de redutores de velocidade em pontos críticos, o que afirmou ser essencial para melhorar a fluidez do trânsito e, principalmente, garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

De acordo com Pastor Miguel, outro tema abordado, foi a situação da Rua Integridade, no Jardim Boer, que carece de infraestrutura adequada. “A abertura e a regularização desse trecho beneficiariam significativamente o tráfego da região, já que a via poderia ser usada como acesso seguro. Atualmente, devido às más condições do local, alguns veículos acabam se envolvendo em pequenos acidentes ao tentar transitar pela área”, comentou.

Pastor Miguel destacou a importância da discussão das demandas diretamente com o setor responsável pelas melhorias. “É sempre importante apresentar diretamente aos responsáveis as demandas e preocupações dos moradores. Assim, por meio de estudos técnicos, a equipe pode avaliar o que é melhor para o trânsito. Agradeço a disposição dos servidores da pasta, que estão sempre prontos a nos atender”, concluiu.