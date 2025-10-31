Tivoli celebra o Halloween com baladinha especial e caça aos doces
Programação especial para crianças e famílias é gratuita e acontece entre sexta-feira e domingo
O Tivoli Shopping entra no clima do Halloween e prepara uma programação pra lá de especial para encerrar o mês de outubro com muita diversão. Já tradicional entre o público, as comemorações da data prometem encantar os visitantes, com atividades temáticas, personagens e muitas guloseimas.
A celebração do Halloween no Tivoli começa na sexta-feira, dia 31, com o “Esquenta do Horror”, uma baladinha infantil que acontecerá das 18h30 às 21h, em frente ao Restaurante Coco Bambu. A noite contará com música, brincadeiras, desfile de fantasias e estação de tatuagens temporárias, garantindo um clima de alegria e fantasia para toda a família.
Nos dias 1º e 2 de novembro (sábado e domingo), a diversão continua com a tradicional Caça aos Doces, que transformará os corredores do shopping em um verdadeiro circuito de aventuras. As sessões acontecerão às 14h, 15h, 16h e 17h, com acompanhamento de monitoras. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas a partir das 13h30, em frente ao Restaurante Coco Bambu.
“O Halloween já virou tradição no Tivoli Shopping e preparamos uma programação especial para as famílias viverem momentos de diversão juntos. É uma data que permite soltar a imaginação, brincar e aproveitar o clima lúdico da época”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.
Fantasias, diversão e muitas gostosuras
Para participar, basta comparecer ao shopping nos dias e horários das atividades. Reforçando que, no caso da Caça aos Doces, as vagas são limitadas e é preciso fazer inscrição presencialmente.
As crianças são convidadas a usarem fantasias criativas e entrarem no clima da brincadeira, explorando o shopping em busca de doces e surpresas. “Queremos que as famílias participem junto. O Halloween do Tivoli é mais do que uma data comemorativa: é uma experiência divertida, cheia de imaginação e boas lembranças”, completa Paula.
Serviço
Halloween Tivoli Shopping
📅 31 de outubro – Esquenta do Horror
🕕 Das 18h30 às 21h
📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping
📅 1º e 2 de novembro – Caça aos Doces
🕓 Sessões às 14h, 15h, 16h e 17h
⚠️ Inscrições presenciais nos dias da ação, a partir das 13h30. Vagas limitadas
📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping
