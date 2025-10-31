Roberta Lima ouve denúncias de falta de cuidado com gatos no Jardim Botânico

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a presença e o manejo de felinos no Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel”.

De acordo com a parlamentar, moradores e frequentadores do Jardim Botânico relatam que há uma grande quantidade de gatos vivendo no espaço e que os animais não estariam recebendo alimentação adequada, cuidados veterinários, nem acompanhamento por parte do poder público.

“A presença desassistida de animais em áreas públicas pode gerar riscos à saúde dos próprios animais, bem como à saúde pública e ao equilíbrio ambiental da área”, comenta Roberta. A parlamentar pergunta se a prefeitura tem conhecimento da presença de felinos soltos vivendo no Jardim Botânico e se existe algum registro e manejo da quantidade desses animais.

Alimentação

Roberta Lima também questiona a administração como é realizada a alimentação desses gatos e se há previsão de implantação de políticas para o controle populacional da espécie.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 4, se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.

