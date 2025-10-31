O município de Americana participou, nesta quinta-feira (30), da 97ª Reunião Ordinária do Consórcio PCJ, realizada em Santa Bárbara d’Oeste. O encontro reuniu representantes dos municípios e empresas associadas para debater diversos temas relacionados à gestão dos recursos hídricos.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi representado pelo superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Fábio Renato de Oliveira, que participou da reunião ao lado do chefe de Seção de Meio Ambiente do DAE e presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), João Marco Alves de Oliveira.

Americana trocou comando do DAE

A prefeitura decidiu trocar o comando do DAE no mês passado. Saiu Marcos Morelli e entrou Fábio Renato, homem de confiança do prefeito Chico Sardelli (PL)

Os principais temas discutidos foram a crise hídrica enfrentada por diversos municípios, as mudanças climáticas e as ações conjuntas voltadas à mitigação de seus impactos, além da troca de experiências e boas práticas entre as cidades associadas.

Fábio Renato de Oliveira agradeceu a receptividade do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e presidente do Conselho Diretor do Consórcio PCJ, Rafael Piovezan, e destacou também o diálogo com o secretário executivo do Consórcio, Francisco Carlos Castro Lahóz.

“Foi uma reunião muito produtiva, de troca de experiências e informações técnicas que contribuem para o fortalecimento das ações em cada município. Agradeço ao prefeito Rafael Piovezan pela acolhida e atenção nesta primeira participação após assumir o DAE de Americana. O Consórcio PCJ tem um papel essencial na integração dos municípios e na busca de soluções conjuntas para os desafios hídricos que enfrentamos”, afirmou Fábio.

O Consórcio PCJ trabalha em parceria com governos, empresas e sociedade civil, implementando projetos e medidas para proteger e garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade. A instituição foi fundada em 1989, por 11 municípios, e, em 1996, passou a contar também com empresas associadas, com o objetivo de integrar o setor empresarial à gestão dos recursos hídricos das Bacias PCJ.

Atualmente, o Consórcio PCJ é formado por 43 municípios e 26 empresas associadas.

