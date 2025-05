Tivoli exibe “Lilo & Stitch” no CineMaterna

Neste sábado, dia 31 de maio, o Tivoli Shopping recebe mais uma edição do projeto CineMaterna, com a exibição do live-action Lilo & Stitch, ao meio-dia, no Moviecom. A sessão especial é voltada para mães (e pais também!) com bebês de até 18 meses e proporciona uma experiência de cinema acolhedora e adaptada às necessidades das famílias com crianças pequenas.

Sucesso de bilheteria em todo o país, Lilo & Stitch conta a história emocionante e divertida da amizade entre uma garotinha havaiana e um travesso alienígena que, ao ser confundido com um cachorro, transforma a vida da família. A nova versão do clássico da Disney tem conquistado não apenas crianças, mas também adultos nostálgicos que se encantaram com a história na infância.

O CineMaterna é uma iniciativa que busca promover o acolhimento e o bem-estar das mães no período pós-parto, incentivando o convívio social e a cultura. As sessões contam com som mais baixo, ar-condicionado suave, ambiente levemente iluminado e trocadores dentro da sala. Tudo para que as famílias possam aproveitar o momento com tranquilidade.

“O CineMaterna é um projeto que temos muito carinho em ter no Tivoli, pois entendemos a importância de proporcionar momentos de lazer e acolhimento para as mães nessa fase tão especial da maternidade. E exibir um filme como Lilo & Stitch, que fala sobre afeto, família e amizade, torna tudo ainda mais especial”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli.

Para participar, basta comparecer ao cinema no dia e horário da sessão. Os ingressos podem ser adquiridos no site, aplicativo ou diretamente na bilheteria do Moviecom Cinemas.

Vale destacar que as 10 primeiras mães ou responsáveis a chegarem ao cinema ganham ingressos de cortesia, distribuídos por voluntárias do projeto cerca de meia hora antes do início do filme.

Serviço

CineMaterna – “Lilo & Stitch”

📅 Data: Sábado, 31 de maio de 2025

⏰ Horário: 12h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

🎟 Ingressos: No site, aplicativo ou bilheteria do Moviecom Cinemas