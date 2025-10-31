A padronização dos plugues e tomadas no Brasil, que instituiu os modelos oficiais de 10 A e 20 A, segue a norma NBR 14136 (plugues e tomadas), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Publicada inicialmente em 1998, a NBR 14136 só passou a ser obrigatória a partir de 2011, após um período de transição durante os anos 2000. O objetivo foi unificar o mercado, aumentar a segurança e conduzir o país às boas práticas internacionais de segurança elétrica.

Entretanto, até hoje, o assunto gera bastante curiosidade entre os consumidores, sobretudo com relação à maior variedade de equipamentos com plugues 20A no mercado, que fez muita gente sentir a necessidade de atualizar o projeto elétrico de casa. Dessa forma, a Sil Fios e Cabos Elétricos — líder na fabricação de condutores elétricos de baixa tensão no Brasil — esclarece os principais pontos referentes ao tema, a fim de ajudar quem vai fazer uma reforma na residência.

“Devido ao uso, cada vez maior, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que facilitam a rotina, também cresceu a necessidade de mais pontos de energia nas residências. Para garantir conforto e segurança, é fundamental contar com um profissional qualificado para realizar as adaptações no projeto elétrico e definir a instalação adequada de tomadas de 10A ou 20A, conforme a demanda de cada ambiente e dos moradores“, afirma Nelson Volyk, gerente de engenharia de produto da SIL Fios e Cabos Elétricos.

As tomadas de 10A e 20A possuem capacidades distintas de corrente elétrica e, por isso, utilizam plugues com pinos de diâmetros diferentes. Essa variação no formato é fundamental, pois indica quais dispositivos podem ser conectados em tomadas de uso geral (10A) e quais requerem uma tomada de uso específico (20A), com um circuito independente e um disjuntor exclusivo.

Por exemplo, a tomada de 10A (projetada para pinos de 4 mm de diâmetro) é adequada para equipamentos de menor potência, como lâmpadas, carregadores de celulares, notebooks e televisores. No caso das tomadas de 20 A (que acomodam pinos de até 4,8 mm), o uso é recomendado para aparelhos mais potentes, como aquecedores elétricos, secadores de cabelo, micro-ondas e air fryers. No entanto, ao adquirir um novo item para a casa, sempre é relevante confirmar as especificações de acordo com o modelo em questão.

É relevante destacar que um plugue de 20A não se encaixa em uma tomada de 10A, enquanto o plugue de 10A pode ser conectado, normalmente, em uma tomada de 20A. “Isso significa que, ao instalar mais pontos de 20A, eles também atenderão aparelhos de menor consumo, já que um equipamento com plugue de 10A nunca ultrapassará sua própria corrente nominal, podendo ser usado com segurança em tomadas de maior capacidade, desde que circuito e disjuntor estejam dimensionados adequadamente“, explica Nelson, da Sil.

