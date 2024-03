Tomou golpe de R$ 1 mil no aplicativo por dívida

O supervisor J.C.G., 41, tomou um golpe de quase R$ 1 mil

por meio de pagamento de dívida via aplicativo em Santa Bárbara d’Oeste. Ele agiu pensando estar quitando parcelas em atraso do financiamento de uma motocicleta e acabou perdendo R$ 998,50.

O estelionato ocorreu na tarde da quinta-feira (28) na sua residência na Rua Limeira, no bairro Lagoa Seca.

Segundo o boletim de ocorrência, J.C.G. adquiriu uma moto, ano 2022, e o financiamento foi feito pelo Banco Santander em 48 prestações no valor de R$ 550,20.

Já tinham sido pagas 19 parcelas e duas delas estavam em atraso. Seu filho H. é o responsável por pagar as prestações do veículo e recebeu, esta semana, mensagem via whatsapp informando que em razão do atraso o veículo teria busca e apreensão e se havia interesse em uma negociação.

Logo respondeu que tinha interesse em negociar as parcelas em atraso e durante a conversa ele recebeu outra mensagem encaminhando cópia do contrato de financiamento, inclusive com a assinatura da vítima. Foi encaminhada a ele a chave Pix com desconto de R$ 102, 07.

