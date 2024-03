A Xiaomi, uma das empresas que mais investe globalmente em tecnologia inteligente, lança mundialmente o Xiaomi SU7, primeiro carro elétrico fabricado pela marca. O veículo foi desenvolvido pela Xiaomi Automobiles, subsidiária da empresa.

O sedã da marca, que havia sido apresentado no final de 2023, chega oficialmente ao mercado global nesta quinta-feira (28). O público poderá conferir os detalhes do automóvel em um evento online, às 08h, no horário de Brasília.

O veículo conta com o Xiaomi HyperOS, nova interface da Xiaomi que chega para substituir a antiga MIUI, presente em uma série de aparelhos da marca. Ao contar com a nova interface, a Xiaomi pretende manter seu principal objetivo ainda mais claro, que é a integração dos aparelhos, principalmente, da linha smart home, garantindo uma rotina aos usuários com um ecossistema mais inteligente “Você x Seu carro x Seu lar”.

Sobre a Xiaomi Corporation

Foi fundada em abril de 2010 e listada no Main Board da Bolsa de Valores de Hong Kong, em 9 de julho de 2018 (1810.HK). A Xiaomi é uma empresa de eletrônicos de consumo e manufatura inteligente com smartphones e hardware conectados por uma plataforma IoT em seu núcleo.

Com base no conceito de ser uma empresa amiga dos usuários e a companhia mais legal entre os consumidores, a empresa busca continuamente inovações, experiência de usuário de alta qualidade e eficiência operacional. A empresa desenvolve incansavelmente produtos incríveis para permitir que todos no mundo desfrutem de uma vida melhor por meio de tecnologia inovadora.

A Xiaomi é uma das principais empresas de smartphones do mundo. De acordo com a Canalys, a participação de mercado da empresa em termos de remessas de smartphones ficou em terceiro lugar globalmente no primeiro trimestre de 2023. Em março de 2023, foram registrados aproximadamente 595 milhões de usuários ativos globalmente do sistema operacional MIUI, desenvolvido exclusivamente pela Xiaomi.

A empresa também estabeleceu a plataforma AIoT (AI+IoT) de consumo líder mundial, com 618 milhões de dispositivos inteligentes conectados à plataforma em 31 de março de 2023, excluindo smartphones, tablets e laptops. Os produtos estão presentes em mais de 100 países e regiões ao redor do mundo.

Em agosto de 2022, a empresa entrou na lista da Fortune Global 500 pela quarta vez, ficando em 266º lugar, subindo 72 posições em relação a 2021.

Também é uma constituinte do Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index e Hang Seng China 50 Index.

