Em Americana, partidos apostam no instagram

como fizeram muitos deputados em 2022 se dando mal. Os políticos da região acreditam que o eleitor vai na rede de fotos da Meta para se informar sobre política.

Este ano, os partidos decidiram abraçar o Insta para atingir o eleitor, mesmo com a rede social não mostrando resultado nas eleições anteriores.

PT, PL, MDB, PP, PDT, Republicanos e outros partidos criaram suas ‘páginas oficiais’ afim de dialogar com o eleitorado.

Americana deve ter pelo menos 12 chapas de vereadores este ano na disputa por 19 cadeiras totalizando um número bem menor de candidatos (entre 200 e 250). Os recordes de votos devem ser todos batidos este ano, com candidatos passando dos 5 mil votos nas urnas.

