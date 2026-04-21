Torta Banoffee para o Feriado
Uma combinação irresistível de banana, doce de leite e chantilly
Sua base crocante de biscoito, recheio cremoso de doce de leite e o frescor das bananas se unem ao chantilly leve e às raspas de chocolate para criar uma explosão de sabores.
Fácil de preparar e com resultado surpreendente, essa delícia promete conquistar todos à mesa.
Perfeita para fazer no feriado ou final de semana! Confira a receita abaixo:
Torta Banoffee
Ingredientes:
Para a Base
- 200 g de Biscoito Maisena Piraquê
- 150 g de manteiga sem sal
Para o Recheio
- 400 g de doce de leite cremoso
- 4 bananas cortadas em rodelas
Para o Chantilly
- 400 gramas de creme de leite fresco
- 4 colheres de (sopa) de açúcar
Para a Decoração
- Chocolate 60% cacau ralado a gosto
Modo de Preparo:
Base
– Processe os biscoitos até obter uma farofa fina.
– Em seguida, derreta a manteiga e misture a farofa.
– Forre uma forma de fundo removível crespa, de 27 cm e refrigere por 10 minutos.
– Asse em forno preaquecido a 200 °C por 7 minutos. Espere esfriar.
Montagem
– Recheie a torta com o doce de leite, alisando bem.
– Arrume as rodelas de banana por cima e cubra com o chantilly.
– Decore com as raspas de chocolate e sirva gelada.
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
