Torta Banoffee para o Feriado

Uma combinação irresistível de banana, doce de leite e chantilly

Sua base crocante de biscoito, recheio cremoso de doce de leite e o frescor das bananas se unem ao chantilly leve e às raspas de chocolate para criar uma explosão de sabores.

Fácil de preparar e com resultado surpreendente, essa delícia promete conquistar todos à mesa.

Perfeita para fazer no feriado ou final de semana! Confira a receita abaixo:

Torta Banoffee

Ingredientes:

Para a Base

  • 200 g de Biscoito Maisena Piraquê
  • 150 g de manteiga sem sal

Para o Recheio

  • 400 g de doce de leite cremoso
  • 4 bananas cortadas em rodelas

Para o Chantilly

  • 400 gramas de creme de leite fresco
  • 4 colheres de (sopa) de açúcar

Para a Decoração

  • Chocolate 60% cacau ralado a gosto

Modo de Preparo:

Base

– Processe os biscoitos até obter uma farofa fina.

– Em seguida, derreta a manteiga e misture a farofa.

– Forre uma forma de fundo removível crespa, de 27 cm e refrigere por 10 minutos.

– Asse em forno preaquecido a 200 °C por 7 minutos. Espere esfriar.

Montagem

– Recheie a torta com o doce de leite, alisando bem.

– Arrume as rodelas de banana por cima e cubra com o chantilly.

– Decore com as raspas de chocolate e sirva gelada.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

