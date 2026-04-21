Um jovem de 19 anos se deu mal no tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no Zabani na madrugada deste feriado de Tiradentes.

Patrulhamento preventivo no Parque Zabani a equipe avistou o Fiat/Mobi parado no cruzamento das ruas João Eduardo Mac-Knight com João Lopes Machado Filho. O condutor tentou fugir, mas foi interceptado pela equipe.

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O rapaz que ocupava o banco traseiro desembarcou e tentou fugir a pé, sendo alcançado poucos metros à frente.

Na busca pessoal foram encontrados R$ 145, em diversas cédulas, no bolso traseiro de sua calça.

Abaixo resenha completa da GUARDA CIVIL MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D’OESTE-SP

. APOIO TÁTICO 04 .🚨GCM EDMILSON .🚨GCM WASHINGTON .🚨GCM GOMES

APOIO TÁTICO 03 .🚨SUB FIRMINO .🚨GCM SILONE .🚨GCM GABRIEL

.📍DATA : 21/04/26 .📍HORA: 01:20 .📍LOCAL: Rua : João Eduardo Mac-Knight X Rua: João Lopes Machado Filho.

🛑TRAFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Zabane, esta equipe de Apoio Tático avistou o veículo Fiat/Mobi, placas FUA-2F11, parado no cruzamento das ruas João Eduardo Mac-Knight com João Lopes Machado Filho.

Ao notar a aproximação da viatura, o condutor do veículo tentou evadir-se, sendo prontamente interceptado pela equipe. Neste momento, um indivíduo que ocupava o banco traseiro desembarcou e empreendeu fuga a pé, sendo alcançado poucos metros à frente.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém foi encontrada a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), em diversas cédulas, no bolso traseiro de sua calça. O indivíduo foi posteriormente identificado como G. D. S. N.

Com a condutora do veículo, nada de ilícito foi encontrado, sendo posteriormente identificada como A. R. G. Questionada sobre o motivo de estar parada naquele local, informou que atua como motorista de aplicativo e que estava realizando uma corrida.

Em busca veicular, foi localizado, no banco traseiro, um aparelho celular da marca Motorola, de cor preta, bem como uma sacola contendo 112 pinos de substância branca análoga à cocaína.

Indagados sobre os fatos, ambos negaram qualquer envolvimento com o entorpecente.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial. G. foi transportado no compartimento de presos da viatura, enquanto A., com o apoio da equipe de Apoio Tático 03, foi escoltada juntamente com seu veículo até o Plantão Policial, na condição de testemunha.

A ocorrência foi apresentada ao escrivão de polícia Klaus, que a retransmitiu ao Delegado de Plantão, Yan Loui Adania de Queiroz. Após a elaboração do laudo pericial nº 148369/2026, que atestou resultado positivo para cocaína, a autoridade policial deliberou pela apreensão do entorpecente e do aparelho celular, bem como ratificou a prisão em flagrante de G. D. S. N. pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A. R.G. foi liberada, juntamente com seu veículo.

BO/PC nº GB4319-1/2026

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