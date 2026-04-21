Corinthians e São Paulo estreiam hoje (feriado de Tiradentes) na edição 2026 da Copa do Brasil.
Nesta terça-feira (21), Barra e Corinthians se enfrentam na 5ª rodada da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).
Onde assistir Barra e Corinthians na Copa do Brasil?
O duelo entre Barra e Corinthians será transmitido com exclusividade pelo streaming Amazon Prime Video.
Prováveis escalações e arbitragem
- Barra: Ewerton Ferreira; Fábio Soares, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê Bernabé, Henrique Freitas e Warley Armentano; Gabriel Silva, Cléo Silva e Lucas Vargas
- Técnico: Bernardo Franco.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André Luiz; Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kayke Ferrari; Yuri Alberto
- Técnico: Fernando Diniz.
As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.
TRICOLOR ESTREIA EM CASA
Nesta terça-feira, o São Paulo inicia a campanha pelo bicampeonato da Copa do Brasil. O Tricolor estreia na competição às 19h15 (de Brasília), já na quinta fase, diante do Juventude, no Morumbis, e busca emendar cinco edições de invencibilidade em sua primeira partida pelo torneio.
A última vez que o São Paulo saiu derrotado de uma estreia pela Copa do Brasil foi em 2021, quando a equipe visitou e acabou superada pelo 4 de Julho por 3 a 1. No confronto de volta, no entanto, o Tricolor aplicou uma sonora goleada por 9 a 1 para garantir a classificação às oitavas de final daquela edição da competição, em que caiu nas quartas para o Fortaleza.
