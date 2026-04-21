Hortolândia imuniza mais de 9.000 pessoas contra gripe
Prefeitura prossegue campanha de vacinação contra doença até o dia 30/05; semana passada imunizou idosos residentes em ILPIs
Quer passar o inverno protegido contra a gripe? Se você ainda não está imunizado, fique atento! A Prefeitura de Hortolândia continua com a campanha de vacinação contra a doença. O município já imunizou 9.277 pessoas dos públicos prioritários da campanha deste ano. O público prioritário com o maior número de pessoas vacinadas é o de idosos a partir de 60 anos, com 5.733 doses aplicadas, o que representa cobertura vacinal de 17% (confira quadro abaixo). Hortolândia iniciou a campanha no dia 28/03. A vacinação é feita diariamente, das 7h30 às 15h30, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
Em paralelo à vacinação nas UBSs, a Prefeitura realiza a imunização em idosos residentes em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) do município. De acordo com a Secretaria de Saúde, a previsão é concluir a vacinação desse público nesta semana.
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Além de idosos a partir de 60 anos, os demais públicos-alvos da campanha são gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar, pelo menos, 90% desses três públicos-alvos. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 30/05.
Os demais públicos prioritários da campanha deste ano são os seguintes:
– Profissionais e trabalhadores de saúde
– Puérperas
– Professores do ensino básico e superior
– Povos indígenas
– Quilombolas
– Pessoas em situação de rua
– Profissionais das forças de segurança e salvamento
– Profissionais das Forças Armadas
– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
– Pessoas com deficiência permanente
– Caminhoneiros
– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
– Trabalhadores dos correios
– Trabalhadores portuários
– População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional
– Jovens que cumprem medidas socioeducativas
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Grupo prioritário
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População-alvo
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Doses aplicadas
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Cobertura
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Gestantes
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1.990
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289
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14%
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Idosos
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32.992
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5.733
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17%
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Crianças menores de 6 anos
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16.619
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864
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5%
HORÁRIO AMPLIADO
Para possibilitar que as pessoas consigam se imunizar, a Secretaria de Saúde reforça que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado durante a semana. Confira abaixo quais são as sete UBSs:
Até às 17h30:
– UBS Amanda II
– UBS Dom Bruno Gamberini
– UBS Rosolém
– UBS Santa Clara
Até às 18h30:
– UBS Amanda I
– UBS Figueiras
– Parque do Horto
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