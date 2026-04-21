Hortolândia imuniza mais de 9.000 pessoas contra gripe

Prefeitura prossegue campanha de vacinação contra doença até o dia 30/05; semana passada imunizou idosos residentes em ILPIs

Quer passar o inverno protegido contra a gripe? Se você ainda não está imunizado, fique atento! A Prefeitura de Hortolândia continua com a campanha de vacinação contra a doença. O município já imunizou 9.277 pessoas dos públicos prioritários da campanha deste ano. O público prioritário com o maior número de pessoas vacinadas é o de idosos a partir de 60 anos, com 5.733 doses aplicadas, o que representa cobertura vacinal de 17% (confira quadro abaixo). Hortolândia iniciou a campanha no dia 28/03. A vacinação é feita diariamente, das 7h30 às 15h30, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Em paralelo à vacinação nas UBSs, a Prefeitura realiza a imunização em idosos residentes em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) do município. De acordo com a Secretaria de Saúde, a previsão é concluir a vacinação desse público nesta semana.

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Além de idosos a partir de 60 anos, os demais públicos-alvos da campanha são gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar, pelo menos, 90% desses três públicos-alvos. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 30/05.

Os demais públicos prioritários da campanha deste ano são os seguintes:

– Profissionais e trabalhadores de saúde

– Puérperas

– Professores do ensino básico e superior

– Povos indígenas

– Quilombolas

– Pessoas em situação de rua

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– Trabalhadores dos correios

– Trabalhadores portuários

– População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional

– Jovens que cumprem medidas socioeducativas

Grupo prioritário População-alvo Doses aplicadas Cobertura Gestantes 1.990 289 14% Idosos 32.992 5.733 17% Crianças menores de 6 anos 16.619 864 5%

HORÁRIO AMPLIADO

Para possibilitar que as pessoas consigam se imunizar, a Secretaria de Saúde reforça que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado durante a semana. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

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