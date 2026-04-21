Nova Odessa reforça segurança alimentar nas escolas e prepara manual

Documento será enviado às unidades até o final de abril e servirá de base para capacitação das merendeiras

Nos meses de março e abril, o setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa vem intensificando uma série de ações voltadas à segurança alimentar dos alunos da rede municipal de ensino. Uma das principais iniciativas é a atualização do Manual de Boas Práticas, que será encaminhado às unidades escolares até o final de abril.

O Manual de Boas Práticas orienta todos os procedimentos relacionados ao preparo e à oferta das refeições nas escolas, incluindo higienização, armazenamento, controle de temperatura e prevenção de riscos sanitários. Com base no documento atualizado, as merendeiras da rede municipal receberão em um treinamento para consolidar as orientações técnicas no dia a dia das cozinhas escolares, garantindo mais segurança, padronização e qualidade na alimentação dos alunos.

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Diagnóstico nas escolas

Também fez parte do conjunto de ações do setor a aplicação de uma Lista de Verificação para avaliar as condições estruturais, operacionais e higiênico-sanitárias das unidades escolares. O levantamento observou instalações, equipamentos de temperatura controlada (geladeiras e freezers), atuação dos manipuladores, recebimento de matérias-primas, etapas de produção e higiene ambiental.

Para tornar esse monitoramento ainda mais preciso, o município também utiliza o aplicativo do CECANE (Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar), que reúne informações sobre estrutura física, caixas d’água, condições das cozinhas, armazenamento, higiene e qualidade dos produtos. O cruzamento dos dados da Lista de Verificação com as informações do CECANE gera um relatório específico para cada escola, que serve de base para orientações técnicas e futuras capacitações.

Acompanhamento dos cardápios

A ações também incluíram o monitoramento da execução dos cardápios escolares, observando pré-preparo, higienização dos alimentos, preparo e distribuição das refeições, para garantir que os alunosrecebam refeições nutritivas e seguras.

As atividades foram desenvolvidas em todas as escolas municipais com a participação dos estagiários do curso de Nutrição da PUC-Campinas Isabela Gonzalez Dutra, Isabela Victória Mucio Quadrado, Mariana de Paula Gomes e Rafael Araújo Ferraz da Fonseca, sob supervisão da Profª Drª Renata Ap. Sancho e acompanhamento das nutricionistas responsáveis pelo Setor de Alimentação Escolar do município, Camila Frederico Oliveira e Juliana Ap. Pissaia Savitsky.

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