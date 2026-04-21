Tia Margarida, funcionária por anos da casa da criança Graúna em Americana, morreu este feriado prolongado.

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NOTA DE PESAR do Sindicato

O SSPMA lamenta profundamente falecimento da Servidora Margarida. Nossas mais sinceras condolências.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da servidora Margarida da Silva Nascimento Campana, profissional da Casa da Criança Graúna e filiada à nossa entidade desde 2018.

Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos. Margarida deixa um legado de dedicação, compromisso e contribuição ao serviço prestado à comunidade.

Informamos que o velório será realizado amanhã, no Cemitério do Parque Gramado, conforme programação:

Velório tia Margarida

* Velório: das 07h00 às 09h30

* Culto fúnebre: das 09h30 às 09h50

* Sepultamento: às 10h00

Que Deus conforte o coração de todos neste momento tão difícil.

Nossos mais sinceros sentimentos.

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