Tia Margarida, funcionária por anos da casa da criança Graúna em Americana, morreu este feriado prolongado.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
NOTA DE PESAR do Sindicato
O SSPMA lamenta profundamente falecimento da Servidora Margarida. Nossas mais sinceras condolências.
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da servidora Margarida da Silva Nascimento Campana, profissional da Casa da Criança Graúna e filiada à nossa entidade desde 2018.
Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos. Margarida deixa um legado de dedicação, compromisso e contribuição ao serviço prestado à comunidade.
Informamos que o velório será realizado amanhã, no Cemitério do Parque Gramado, conforme programação:
Velório tia Margarida
* Velório: das 07h00 às 09h30
* Culto fúnebre: das 09h30 às 09h50
* Sepultamento: às 10h00
Que Deus conforte o coração de todos neste momento tão difícil.
Nossos mais sinceros sentimentos.
Leia Mais notícias da cidade e região