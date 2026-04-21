Filmes e séries mais vistos da semana 3 abril

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Biblioteca Municipal recebe exibição gratuita e debate do filme francês “O Ódio”

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O filme “O Ódio” (1995) será exibido, quarta-feira (22), às 19h, em sessão gratuita na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, localizada à Praça Comendador Müller, 172, no Centro de Americana. A atividade integra a programação do Clube de Leitura Brecha, promovido quinzenalmente no local.

O drama francês dirigido por Mathieu Kassovitz apresenta o cotidiano de um trio de adolescentes (parisiense, judeu e africano) em um subúrbio fora de Paris, retratando as aflições sofridas por imigrantes no dia a dia. A consciência deles sobre sua própria marginalização e os efeitos do colonialismo atingem um ponto de ebulição na obra.

O Clube de Leitura Brecha promove o acesso à literatura contemporânea e a obras relevantes do pensamento atual por meio da leitura compartilhada e do debate coletivo. Neste início do ano, o grupo lê “Os Condenados da Terra”, de Frantz Fanon. Em 2026, serão abordados ainda “Cultura Fora da Lei: Representações de Resistência”, de Bell Hooks, e “A Vida não é Útil”, de Ailton Krenak – ambos disponíveis para empréstimo na Biblioteca Municipal.

“Além de contar com um acervo diversificado e de qualidade, a Biblioteca de Americana tem recebido uma série de eventos artísticos e culturais promovidos pela administração municipal e pela iniciativa privada, com o apoio da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi. É um equipamento público que merece atenção especial por parte do americanense”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.