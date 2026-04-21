CEU das Artes oferece aulas gratuitas de kickboxing em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o projeto social “Lutadores do Futuro”, que oferece aulas gratuitas de kickboxing e cross boxing no CEU das Artes

Voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, o projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento físico, social e emocional dos participantes por meio da prática esportiva. Mais do que técnicas de luta, a iniciativa busca incentivar valores como disciplina, respeito, inclusão e convivência em grupo, contribuindo para a formação cidadã dos jovens.

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CEU das Artes oferece aulas gratuitas de kickboxing em Santa Bárbara   

As aulas são ministradas por profissionais credenciados pela Federação Mundial de Artes Marciais dos Policiais Federais, Civis e Militares, Esporte, Cultura e Medicina Esportiva, devidamente regulamentada e registrada no Brasil.

As atividades acontecem semanalmente, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, no CEU das Artes, localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no bairro Planalto do Sol II.

A participação é gratuita e aberta ao público dentro da faixa etária estabelecida. Os interessados podem comparecer diretamente ao local para obter mais informações e realizar a inscrição.

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