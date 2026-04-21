A recente ação fiscalizatória da Anvisa contra quatro farmácias de manipulação, que resultou em suspensões de comercialização, apreensão de lotes e proibição de propaganda, acelerou um movimento que já vinha ganhando força no setor: a busca por parceiros logísticos capazes de operar com o mesmo nível de rigor exigido na produção.

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Afinal, pouco adianta uma fórmula manipulada com precisão se ela não chega ao paciente nas condições adequadas.

Entre as irregularidades identificadas pela agência, estavam falhas no controle ambiental, ausência de sistemas de qualidade adequados e a produção em escala, prática vedada pelas Boas Práticas de Manipulação, que exigem a individualização de cada fórmula por paciente. O cenário reforça que o setor, em plena expansão no Brasil, precisa de uma cadeia logística à altura do rigor regulatório cobrado.

É nesse contexto que a Temp Log expandiu sua atuação para atender essa demanda. A empresa, que já opera há mais de 35 anos no transporte de substâncias termolábeis para a indústria farmacêutica, é a única operadora de cadeia fria do país especializada nesse perfil de carga, e foi justamente essa expertise que passou a atrair as magistrais.

“Começamos a receber contatos de farmácias de manipulação que buscavam serviços de transporte já que o mercado tradicional possui limitações com esse tipo de carga termolábil refrigerada. Para nós, isso já é uma especialidade, atuamos com toxinas, insumos biológicos e outros medicamentos de cadeia fria há décadas”, explica o diretor Comercial e de Operações da empresa e especialista em cadeia fria e logística farmacêutica, , Ricardo Canteras.

Fiscaliza e mais

O movimento acompanhou o crescimento do segmento de análogos de GLP-1, como a tirzepatida, que até recentemente tinha sua manipulação autorizada e gerou uma demanda expressiva por logística especializada. Mas a entrada nesse setor trouxe também novos desafios técnicos: diferentemente dos fármacos industrializados, os produtos magistrais apresentam embalagens com maior fragilidade e exigem cuidados adicionais no acondicionamento para evitar avarias durante o percurso.

“A principal diferenciação está no controle da temperatura em trânsito. Os produtos de manipulação exigem atenção adicional: dependendo do modo de preparo, a embalagem precisa de um cuidado ainda maior para evitar danos, além do controle dos elementos refrigerantes para garantir a manutenção entre 2°C e 8°C”, detalha Canteras.

Comprometida com os mais altos padrões regulatórios, a Temp Log também investiu em novos equipamentos e adequações operacionais para atender às exigências sanitárias específicas desse segmento, reforçando sua estrutura para garantir rastreabilidade e conformidade em cada etapa da entrega.

Para o especialista, o endurecimento regulatório é um movimento positivo para o setor como um todo. “Apesar das notícias sobre irregularidades em alguns laboratórios, a grande maioria das farmácias magistrais são empresas sérias, que respeitam rigorosamente as regras da Vigilância Sanitária e da Anvisa. O que notamos é justamente esse movimento de qualidade em todas as etapas, incluindo a contratação de transportadoras especializadas para garantir a integridade dos medicamentos estéreis injetáveis até o paciente”, afirma.

A expansão da Temp Log para o segmento magistral reflete uma tendência mais ampla: à medida que a rigidez de conformidade avança, a logística deixa de ser uma etapa secundária e passa a ser parte integrante da conformidade sanitária. Em um mercado onde qualquer falha na cadeia, da produção ao destino final, pode comprometer a segurança de quem depende desses tratamentos, escolher um parceiro logístico preparado tornou-se também uma decisão regulatória.

Sobre a Temp Log

Única operadora logística de cadeia fria no Brasil especializada em produtos para a medicina estética, a Temp Log tem mais de 35 anos de atuação no armazenamento, fracionamento e transporte de produtos de alto valor agregado à saúde. Referência para a indústria farmacêutica, cobre mais de 2.500 municípios do País, garantindo que medicamentos sensíveis sejam entregues com controle rigoroso de temperatura, rastreabilidade completa e monitoramento em tempo real. Atua nos segmentos estético, terapêutico, de pesquisa clínica e dispositivos médicos.

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