Pastor Miguel Pires pede reparos no asfalto de avenida na Vila Conquista

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize serviços de tapa-buraco na Avenida Suzimara de Lurdes Bazanelli, no bairro Vila Conquista.

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No documento o parlamentar relata que moradores dos bairros Praia dos Namorados, Vila Conquista e Jardim Santa Eliza o procuraram por conta do estado de conservação da via, pedindo intervenções na pavimentação. “Tal situação tem causado transtornos significativos à população, além de representar riscos à segurança de pedestres e condutores, sobretudo motociclistas que transitam pelo local. Em diversos trechos foi observado acúmulos de água decorrentes dos buracos e desníveis no pavimento, o que contribui para a formação de mau cheiro e favorece a proliferação de insetos”, aponta o autor.

Pastor Miguel Pires afirma que a manutenção é essencial para contribuir com a fluidez do tráfego. “Considerando a grande extensão da via e sua relevância para a mobilidade urbana, por interligar importantes pontos, é necessária a realização de uma força-tarefa para execução de melhorias urgentes, especialmente no que se refere à operação tapa-buracos e ao nivelamento do asfalto”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quarta-feira (22) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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