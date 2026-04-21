CIVI de Americana recebe nova edição do Baile da Melhor Idade no dia 29

O Baile da Melhor Idade, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Nacional dos Aposentados, tem nova edição na última quarta-feira (29) de abril, das 14 às 18h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, localizado na Rua Major Redher, 650, Vila Jones. A entrada é gratuita.

A programação musical será comandada por Vado Negri e banda e o repertório do grupo inclui clássicos que marcaram várias épocas, além de sucessos do momento. Também está confirmada a presença de personal dancers para assegurar a diversão do público presente. O evento é realizado com a aplicação de recursos destinados por emenda impositiva de autoria da vereadora Talitha De Nadai.

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“O CIVI mais uma vez receberá o Baile da Melhor Idade e seu público animado, embalado pela música ao vivo, em um momento de alegria e de celebração proporcionados pela arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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