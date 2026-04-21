Hortolândia reforça plantio de nova grama no Campo da Mina

Trabalho também está acelerado no entorno do espaço e no campo de futebol society localizado dentro do Complexo Público Esportivo do Jd. Amanda

O Campo da Mina, no Jardim Amanda, em breve, será mais um local a receber os jogos de diferentes categorias do futebol amador. Isso será possível graças aos serviços de modernização e reestruturação do espaço realizados, em diversas etapas, pela Prefeitura de Hortolândia. Nesta semana, acontece o plantio da nova grama dentro do campo e no entorno da área que também recebe jardinagem, inclusive ao redor do campo de futebol society, anexo ao espaço. O trabalho contribui com o embelezamento da área que fica localizada dentro do maior complexo público esportivo, no novo Parque Socioambiental do Jardim Amanda.

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Além da área de convivência do entorno, entre as intervenções realizadas, o campo ganhou um vestiário, rampa de acesso para ambulância e outras importantes melhorias. O Campo da Mina poderá ser usado no próximo semestre.

VESTIÁRIO

O vestiário recebeu impermeabilização, chapisco e reboco da estrutura. O anexo do campo, contará com instalações adequadas para recepcionar dois times e a arbitragem, separadamente. Nos últimos dias, o campo recebeu drenos e regularização do solo.

COMPLEXO PÚBLICO ESPORTIVO

Já na fase prevista para junho, serão entregues, além do Campo da Mina e do campo society, novo trecho de ciclovia e pista de caminhada, ampliação da iluminação em LED, além de uma área para patinação e estacionamento.

PQ. SOCIOAMBIENTAL

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.

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