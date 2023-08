Tourinho ou Zimbaldi. Qual o maior adversário de Dário 24

O meio político da região já acredita que Pedro Tourinho (PT) será um

adversário mais competitivo para o atual prefeito Dario Saadi (Republicanos) nas eleições do ano que vem em Campinas. Em 2020, Saadi bateu o deputado estadual Rafael Zimbaldi (Cidadania) no segundo turno. Zimbaldi era do PL e mudou de partido, tendo sido reeleito em 2022 para seguir na Alesp.

Tourinho foi candidato a deputado federal também em 2022, não foi eleito, mas surgiu como nome forte do PT para disputar a eleição de 2024 contra Dario.

Ele alcançõu os 48786 de votos (8,15%) somente em Campinas, votação que o cacifou como nome mais forte da esquerda na cidade. Zimbaldi obteve 32579 votos e foi reeleito.

Já na eleição de 2020, PT teve uma votação expressiva na cidade e foi surpresa no resultado do 1o turno. Zimbaldi liderou boa parte da corrida mas perdeu fôlego na reta final e foi derrotado pelo atual prefeito.

O maior problema de RZ é a falta de padrinho grande. O governo Lula3 traz novo ânimo para a esquerda e Saadi é do mesmo partido do atual governador Tarcísio de Freitas. PT a DS vão disputar também a corrida por recursos para a cidade.

