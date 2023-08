O beach venceu. Torneio beach tennis entre condomínios

Os amantes do beach tennis estão vibrando com o 2º Intercondomínios

GM7 CUP, marcado para o final de semana 2 e 3 de setembro, na Arena Aveiro, em Campinas. A expectativa dos organizadores é a de atrair centenas de pessoas de residenciais horizontais e verticais da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O regulamento, que pode ser conferido na plataforma LetzPlay, prevê pontuação por residencial e também individual, permitindo que moradores de condomínios diferentes possam se inscrever como dupla.

Crédito: Arquivo pessoal

Legenda: Hilário Miranda e seu irmão e Luís Roberto Miranda formaram dupla no evento passado

Na primeira edição, o condomínio vencedor foi o Okinawa, de Paulínia, que teve 17 duplas inscritas e foi o maior pontuador. O morador Hilário Miranda, 44 anos, que pratica o esporte há 1 ano e meio, já garantiu a sua inscrição e participa pela segunda vez. “Desde que comecei disciplinarmente algumas medidas para perder peso, o beach tennis virou a minha paixão. Jogo semanalmente no meu condomínio de terça a domingo com meu irmão e com vizinhos e perdi 10 quilos”, orgulha-se.

Crédito: Agência Sete Zero

Legenda: Fúlvia Barsanti Deneno (óculos) cumprimenta a parceira Samira Dawood

A publicitária e empresária Fúlvia Barsanti Deneno, de 40 anos, moradora do Condomínio Jardim Botânico, de Sousas, em Campinas, gosta da modalidade porque, segundo ela, não precisa ser atleta para participar e promove grande integração porque os jogadores podem ter qualquer idade. “Quando estou jogando esqueço os meus problemas. É o meu momento de relaxar e, de quebra, ainda pratico atividade física”.

O que era bom, ficou melhor!

Esta edição apresenta diversas novidades em relação à anterior, que foi promovida em maio. A adição da categoria A, aulas experimentais gratuitas de beach tennis com professores e experiências para entreter todas as idades das 8h às 21h, período em que ocorrem os jogos no sábado e no domingo.

As categorias disponíveis são: A, B, C, Iniciante e Pais e Filhos até 12 anos. É possível ainda escolher a opção de dupla feminina, masculina ou mista. As inscrições estão abertas para os moradores de condomínios de casas ou prédios, porém, se uma atleta de fora quiser participar, pode fazer dupla com alguém que more em um condomínio e assim passar a representar o residencial.

Clique Para Download Crédito: Agência Sete Zero

Legenda: Giovanni Maddaloni, CEO do Grupo GM7

Giovanni Maddaloni, CEO do Grupo GM7, idealizador da iniciativa, frisa que o evento celebra as famílias e dá oportunidade para avós e netos, pais e filhos, casais e amigos fortaleçam laços de forma divertida e descontraída. “Oferecemos essa proposta que vai além do esporte, estimulando a amizade e a vida”, destaca.

Estrutura

A GM7 é parceira da Arena Aveiro e tem no local uma superestrutura de Digital Signage, com painel de LED de 4×2 metros em quadra, monitores profissionais integrados por software GM7 Signage que faz a leitura dos dados da plataforma LetzPlay e transmite em tela informações do evento, tais como horário dos jogos, nomes das duplas e quadras.

Leia + Sobre o Esporte

A Arena Aveiro oferece estrutura completa com 18 quadras adulto e uma kids; restaurante, loja e amplo estacionamento.

A arbitragem do torneio é profissional e, na primeira edição do evento, o staff geral da organização foi elogiado em relação à pontualidade dos jogos, limpeza do local e dinâmica do campeonato.

E como as iniciativas da GM7 têm sempre embutidas um cunho social, o Grupo Primavera é a entidade escolhida para divulgar e comercializar o seu trabalho em artesanato durante o evento e ter uma renda complementar na receita da instituição.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP