Trafica da pinote, mas perde tudo pra GM

Um traficante de drogas tentou fugir no pinote

na manhã desta sexta-feira enquanto foi visto trabalhando no Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste.

Leia abaixo a descrição da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 01

VTR 10

.🚨SUB INSPETOR LACERDA

.🚨GCM PEREIRA

VTR 20

.🚨GCM CHIMITI

.🚨GCMF RAFAELA

MOTOS

.🚨GCM TRAJANO

.🚨GCM ELIEZER

.📍DATA: 06 de Outubro de 2023

.📍HORA: 09:30

.📍LOCAL: Rua Reverendo João Feliciano Pires , Bloco 70 – C.H.R.Romano

🛑 TRÁFICO DE DROGAS

Em patrulhamento pelo local citado, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas , nos deparamos com L.G.R.L. , com duas pochetes pretas presas em seu corpo , este que ao avistar a viatura correu para o interior do bloco 70 , vindo a subir as escadas , abrir a porta de um apartamento com socos e adentrar o mesmo , e dispensar as pochetes pela janela , sendo acompanhado e detido pela equipe. Nas pochetes foram localizadas 66 porções de crack , 248 pinos de cocaína e 1.006,00 R$ em dinheiro. Diante dos fatos foi conduzido ao 1° D.P , onde a autoridade presente após tomar ciência dos fatos , deliberou pela apreensão dos entorpecentes e dinheiro e ratificou a prisão de L. pelo crime de tráfico de drogas , permanecendo este a disposição da justiça.

