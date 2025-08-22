Dois homens que seriam traficantes de drogas perderam o material de trabalho na tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.
Eles estavam em regiao de mata atras de um condomínio no Parque do Lago.
Resenha trafica perde material
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Santa Bárbara D’oeste-Sp
APOIO TÁTICO 04
GCM EDMILSON
GCM VILLALON
GCM WASHINGTON
APOIO TÁTICO 03
SUB FIRMINO
GCM GOMES
GCM JOELSON
CANIL 02
GCM GESIEL
GCM FERREIRA
GCM CAIO
K9 TANDERA
DATA: 21/08/25
HORA: 16:45
LOCAL: AV LAZARO G. DE OLIVEIRA N° 632 PQ DO LAGO.
APREENSÃO DE DROGAS
Após chegar ao conhecimento desta equipe tática que indivíduos adentravam a área de mata aos fundos do condomínio cerejeira portando sacos plasticos com certa frequência
Foi solicitado apoio das demais equipes especializadas que realizaram incursão na área de mata onde a K9 Tandera através do trabalho de detecção encontrou diversos sacos plásticos contendo entorpecentes totalizando:
-81 porções de maconha
-2213 microtubos contendo cocaína.
Todo o entorpecente foi encaminhado ao plantão policial sendo apreendido após registro da ocorrência.