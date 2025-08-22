McDia Feliz mobiliza Nova Odessa com solidariedade e luta contra câncer infantil

Ação é neste sábado (23) na Av. Ampélio Gazzetta, a partir das 10h

Neste sábado, dia 23, ocorre mais uma edição do McDia Feliz, uma campanha solidária voltada ao apoio de projetos que beneficiam crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Em Nova Odessa, a ação será no McDonald’s da Avenida Ampélio Gazzetta, das 10h às 22h.

O secretário municipal de Governo, Odair Dias, reforçou a importância da ação nesta quinta-feira (21/08) ao receber em seu gabinete a presidente do Lions Clube, Juçara Rosolen, uma das entidades que apoia o evento na cidade. “Acreditamos no poder da solidariedade para transformar realidades. A participação de Nova Odessa no McDia Feliz mostra que, quando a comunidade se une por uma causa justa, o impacto é ainda maior”, afirmou o secretário.

Os recursos arrecadados da venda do Big Mc, serão direcionados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, entidade reconhecida pelo trabalho social e assistencial com pacientes oncológicos da região. Além da venda do lanche, que terá parte do valor revertido à campanha, o restaurante de Nova Odessa preparou uma programação especial com diversas atrações gratuitas ao longo do dia, voltadas a toda a família.

A programação do McDia Feliz 2025, contará com uma série de atividades gratuitas para toda a família. Logo na abertura, o público poderá participar de aferição de pressão e check-up, penteados criativos, pintura facial e escultura de balões. Haverá também uma animada aula de ritmos e uma apresentação musical.

