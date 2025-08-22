Santa Bárbara Rock Fest começa nesta sexta-feira (22)

Santa Bárbara Rock Fest 2025 começa nesta sexta (22) no Complexo Usina Santa Bárbara. O festival segue até domingo (24), reunindo 53 bandas em um dos maiores eventos de rock independente do Estado de São Paulo. Com três dias de muita música e cinco palcos — Terra, Gig, Água, Jam e Cidade do Rock — a programação traz de tudo um pouco: do metal extremo ao pop rock, passando por tributos, covers e artistas locais. Entre os headliners estão nomes como Krisiun, Massacration, Tihuana, Titãs, Dead Fish, CPM 22, Jota Quest, Kiara Rocks e Makna. Toda programação é gratuita.

A estrutura do evento foi ampliada para receber o público com ainda mais opções de lazer. Além dos shows, haverá a tradicional Roda Gigante Rock Fest da Leuven, Tirolesa FAM, ativações culturais e a tradicional Vila Turística do Rock, com produtos artesanais e temáticos. Na parte gastronômica, o Food Rock Pague Menos contará com duas áreas: a Food Station, com 10 restaurantes locais, e a Food Park, com 14 food trucks oferecendo cardápio variado.

Para facilitar o acesso, o evento contará com estacionamento solidário administrado pela Apae, linhas especiais de ônibus, transporte adaptado para pessoas com deficiência, além de áreas exclusivas para cadeirantes e mobilidade reduzida. Também haverá espaço destinado a táxis, aplicativos de transporte e caravanas, com acessos diferenciados e controle organizado.

A segurança será reforçada com revista, detector de metais, câmeras e apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O festival ainda contará com pontos de hidratação gratuitos, ambulatório médico e será pet friendly.

“Montamos a programação do Rock Fest com muito cuidado, ouvindo o público durante o evento e nas redes sociais. Cada atração foi escolhida pensando em representar diferentes vertentes do rock, do mais pesado ao pop rock. A expectativa é repetir ou até superar o público de 90 mil pessoas do ano passado, caso o clima colabore. O festival cresce a cada edição, e nosso compromisso é seguir aprimorando para entregar cultura, entretenimento e boa música para Santa Bárbara d’Oeste e toda a região”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Confira mais detalhes da estrutura do festival:

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP. O acesso para o evento será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento solidário

O estacionamento do evento será explorado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, em modelo solidário, com preços definidos pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo). Os valores são de R$ 30 para automóveis, R$ 15 para motos, R$ 70 para vans e micro-ônibus e R$ 100 para ônibus, além de guarda-volumes a R$ 5. Os locais de estacionamento incluem o Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, com acessos pelo Caminho dos Flamboyants e pela SP-135.

A arrecadação será revertida à instituição. O preço público para estacionamento no evento foi fixado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a instituição foi selecionada por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos.

Transporte público

A Prefeitura, por meio da Diretoria de Gestão de Transporte Municipal, vinculada à Secretaria de Administração, e a empresa Nova Via disponibilizarão linhas especiais de ônibus com saída do Complexo do Terminal Urbano em diversos horários durante os três dias de evento. O retorno para os bairros será organizado conforme a demanda, garantindo melhor atendimento aos usuários. O embarque e desembarque será feito pelo acesso principal da Usina, devidamente sinalizado.

Para a ida, as linhas especiais de ônibus sairão do Terminal Urbano em horários definidos para cada dia com destino ao Complexo Usina Santa Bárbara. Os retornos estão marcados após o término dos shows principais de cada dia, sendo 1 hora da manhã na sexta-feira (22), 1 hora da manhã no domingo (24) – após o show do sábado (23) e 23 horas no domingo (24), em direção aos bairros dos itinerários.

Saídas do Terminal:

Dia 22/08 (sexta-feira) – 18h30, 20h e 21h30

Dia 23/08 (sábado) – 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h e 21h30

Dia 24/08 (domingo) – 14h, 15h30, 17h, 18h30 e 20h

Caravanas

A divulgação de caravanas e excursões que vierem de Santa Bárbara e outras cidades está sendo feita no site www.rockfestsbo.com/caravanas. Além de dar publicidade, o processo de inscrição para os responsáveis foi aberto para garantirá o controle de acesso e a organização da chegada dos veículos. Esses veículos terão entrada pela Entrada B, via Rodovia SP-135 (Margarida da Graça Martins), no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Transporte por aplicativo/Táxi

Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será no início do Estacionamento Solidário via Rua Antonio Júlio, no Residencial Dona Margarida. Os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros.

Acessibilidade | Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal, também vinculado à Secretaria de Administração, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida credenciadas no Município pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Para se credenciar no serviço é preciso protocolar uma série de documentos via 1doc do site da Prefeitura pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Acessibilidade | Vagas especiais PCD

Para cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, haverá estacionamento interno pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o evento contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, com acesso pela cabine técnica. O Complexo Usina Santa Bárbara conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais instalados para o festival.

Pontos de hidratação

O evento contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do Complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.

Segurança

Amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.

Itens permitidos

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo “Ziplock”, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Itens proibidos

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos e garrafas (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Ambulantes

Não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

DiversãoA Tirolesa FAM, a nova ativação do festival é gratuita, e foi instalada entre os palcos Cidade do Rock e Água, e funcionará nos mesmos horários dos shows: na sexta-feira (22), das 18 horas a meia-noite; no sábado (23), das 13 horas a meia-noite; e no domingo (24), das 13 às 22 horas. Com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, a atração será montada por empresa especializada em experiências radicais para grandes eventos, atendendo os participantes em ordem de chegada.

Já a famosa Roda Gigante do Rock Fest da Leuven foi ampliada e terá neste ano 18 cabines, também é gratuita e atenderá o público em ordem de chegada.

Pet friendly

O Santa Bárbara Rock Fest 2025 é pet friendly. Mesmo assim, a organização ressalta a obrigatoriedade do obrigatório uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Ambulatório médico

A estrutura do evento conta com Ambulatório Fixo localizado no Complexo. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.

Vila Turística do Rock

A Vila Turística do Rock contará com produtos como camisetas de bandas, bonecos em amigurumi, esculturas em biscuit, biojoias, luminárias, acessórios em couro, impressões 3D, velas aromáticas, peças em crochê e macramê, além de artigos de decoração e moda com temática rock ‘n’ roll, caveiras, guitarras e elementos da cultura geek. Confira:

– Ana Rosa Machado da Silva (Nova Odessa/SP) – Bebê Reborn com temática inspirada no estilo “Rock”

– Tania dos Santos Amianti (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bonecos em amigurumi personagens e personalidades do Rock, Cultura Geek e dark e macramé decorativo

– Rosely Aparecida Victoria Wagner (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê

– Elaine Cristina Brito – Muleka Doida (Campinas/SP) – Camisetas de bandas, bottons, bonés, mini replicas de guitarra e moto, acessórios, spike, chokers, bolsas, bandanas e chaveiros

– Rowena Stefanni Lima de Sales (Monte Mor/SP) – Bonecos decorativos, chaveiros, enfeites e acessórios inspirados no universo alternativo, com referências ao horror retrô, rock, cultura pop e personagens autorais

– Maria Socorro da Silva (Americana/SP) – Pulseiras de couro, filtro dos sonhos, colares, brincos, tornozeleiras, anéis e gargantilhas em couro

– Edma de Souza Santos (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos

– Suzana Maria Rodrigues das Neves Chiquetto (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bonecos em amigurumi personagens e personalidades do Rock, Cultura Geek, safari e bonecas

– Celso Ricardo Pupin (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Peças em epóxi, biojoias, porta incenso, filtro dos sonhos e mensageiro dos ventos

– Silvaneide Ferreira Sousa (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bandanas, touca durag, gorros na cor preta ou caveira, laços, turbantes e scrunchies

– Amanda Bergamaschi Rocha (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores

– Gabriela Parazzi (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Brincos, presilhas, chaveiros e imã em “hama beads” na temática de rock, bandas, caveira e Geek

– Larissa Rodrigues de Oliveira (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Canetas decoradas, chaveiro, terço, colar, pulseiras, grão de arroz e chinelo bordado

– Claudete dos Santos Lima (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bolsas, necessaire e porta moeda com tema de caveiras, guitarra, violão e bandas

– Fernanda Brasil dos Passos Borges (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Velas aromáticas com formas de caveiras, símbolo da mão de rock, Buda e mão hamsa Sete Chakras e difusores de aromas

– Jhonatan Felix (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Mini Guitarras, caveiras, porta-copos em forma de discos de vinil, luminárias, chaveiros e estatuetas de ícones do Rock em impressão 3D e pintura

– Maria de Nazaré Alves da Piedade (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado

– Sonha Eli de Paula (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras e porta objetos em tecido

– Julia Wagner (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Luminárias em pote de vidro com diversos temas, esculturas em biscuit, colares e tiaras e headbands de flores

– Regina Celia Bassani (Americana/SP) – Cadernos artesanais em vários tamanhos e marcadores de página

Turismo

Além das exposições, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) também terá um estande na Vila Turística do Rock para promover os atrativos turísticos de Santa Bárbara d’Oeste. O público poderá conhecer mais sobre os segmentos locais em ascensão, como o turismo cultural, gastronômico, rural, de eventos e de negócios.

Serão divulgadas ações como o funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), a Casa do Artesão, os grandes festivais da cidade e a plataforma digital Visite SBO, que reúne informações sobre pontos turísticos e empreendimentos locais.

Gastronomia

Neste ano o Food Rock Pague Menos contará com duas praças de alimentação, a Food Station com 10 restaurantes e a Food Park com 14 food trucks. Confira:

Programação

Além do palco principal, o Terra, que receberá os nove headliners, a edição 2025 reunirá mais 44 bandas nos palcos Gig, Água, Jam e Cidade do Rock, oferecendo uma experiência completa para os fãs de todos os estilos do rock. O festival ainda contará com roda gigante, tirolesa, ativações culturais, espaço para economia criativa e área gastronômica.

Programação dos demais palcos Palco Gig Threepsy, Válvera, Soul da Toga, Fogo 51, Lost80s, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira, Velmas e Malu Rajer. Todas estreiam no festival.

Palco Água Master Of Reality (Black Sabbath), Avril Lavigne Experience, Killers Kiss Cover, Mantenha a Dúvida (Charlie Brown Jr.), Hallted Evanescence Cover, Cwknot Slipknot Cover Brasil, Visions Stratovarius Tributo, Shop Suit – System of a Down Cover, Flor ET (autoral), Supersonic (Oasis) e Green Day Cover Brasil.

Palco Jam Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Outrunner, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Crucifixion BR e Canto Cego — todas pela primeira vez no Rock Fest.

Palco Cidade do Rock (bandas barbarenses) Nightfall – Nightwish Tribute, Banda Uppercut, Old Hunters, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, The Iron Troopers, The New Drunks, Allan Kevyn, SKA7 e Lighthouse.

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Krisiun (21h)

Massacration (23h)

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado)

Banda Makna (17h)

Kiara Rocks (19h)

Tihuana (21h)

Titãs (23h)

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo)

Dead Fish (17h)

CPM 22 (19h)

Jota Quest (21h)

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Mais informações: rockfestsbo.com

