Nova Odessa dobra volume de reciclagem com novo galpão da Coopersonhos

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Parceria entre Prefeitura, Ambipar e Consimares impulsiona cooperativa local

A Coopersonhos, cooperativa de reciclagem de Nova Odessa, registrou um salto de 100% no volume de materiais processados após a inauguração de seu novo galpão, há menos de três meses. A coleta mensal saltou de 10 para 20 toneladas, um avanço significativo fruto de uma parceria estratégia entre a Prefeitura Municipal (por meio da Secretaria de Meio Ambiente), a empresa Ambipar e o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos).

O prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, que também preside o Consimares, destacou o sucesso do modelo de cooperação. “Esta conquista é um marco e comprova que Nova Odessa está na vanguarda da economia sustentável. Quando o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil se unem, transformamos desafios em oportunidades concretas de crescimento e bem-estar para a comunidade”, afirmou.

Nova estrutura

Com a nova estrutura, a cooperativa, presidida por Noêmia Firmino, conseguiu otimizar a triagem de resíduos coletados em diversos bairros. Todo o material passa por uma seleção criteriosa e é prensado no local antes da comercialização, agregando mais valor e eficiência ao processo.

O projeto é ainda maior. Segundo Noêmia, a meta agora é quintuplicar a capacidade inicial. “O novo galpão já nos permitiu dobrar a produtividade, mas este é apenas o começo. Nosso objetivo é chegar a 50 toneladas por mês, ampliando a coleta seletiva, criando mais postos de trabalho e gerando um impacto socioambiental positivo cada vez maior para Nova Odessa”, projetou a coordenadora.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, reforçou o compromisso da pasta em buscar novas parcerias para fortalecer a cooperativa. “Além do evidente ganho ambiental e do incremento na geração de renda para as famílias dos cooperados, esse projeto é um poderoso instrumento de educação ambiental. Ele beneficia toda a comunidade, cria uma economia circular robusta e posiciona nossa cidade como um exemplo a ser seguido”, declarou Brocchi.