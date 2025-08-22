Americana recebe espetáculo infantil do Tralalero Tralalá no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, neste sábado, dia 23, o espetáculo de teatro infantil “Turma do Tralalero Tralalá”, em sessão única às 16h. A classificação é livre para todos os públicos. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 60,00, crianças de 0 a 1 ano e 11 meses não pagam. Os bilhetes estão à venda em www.megabilheteria.com. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana.

A peça apresenta personagens conhecidos na internet: uma boneca bailarina com cabeça de xícara de cappuccino, um tubarão que usa tênis azul, um crocodilo em formato de avião, um chimpanzé dentro de uma banana e um tronco que luta pela liberdade. A montagem pretende transmitir uma mensagem de amor e paz, com músicas criadas especialmente para a produção.

“O Teatro Municipal Lulu Benencase será mais uma vez espaço de reunião para as famílias de Americana, que estão todas convidadas a se divertir com o espetáculo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

