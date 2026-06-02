DAE retoma obras de esgoto e altera trânsito em rotatória que interliga as avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Sábato Ronsini e Andrea Aparecida Inácio

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa a retomada das obras de readequação da rede coletora de esgoto, anteriormente paralisadas devido às chuvas. Em virtude dos trabalhos, o trânsito de veículos sofre alterações de segunda (1º) até esta quarta-feira, dia 3, no trecho da rotatória que interliga as avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Sábato Ronsini e Andrea Aparecida Inácio, próximo à Garagem da Prefeitura.

Alternativa de desvio:

Motoristas que trafegam pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques devem acessar a Rua Antonio Teodoro Leite.

Motoristas que trafegam pela Avenida Sábato Ronsini devem acessar a Rua Olímpio Pinto de Oliveira.

Com o objetivo de otimizar o sistema de saneamento que atende parte da região central do município, além dos bairros Vila Boldrin e Vila Linópolis, os trabalhos consistem na instalação de 60 metros de nova tubulação, substituindo a rede antiga já comprometida. A obra inclui também a construção de um novo Poço de Visita (PV).

Todo o esgoto coletado por esta rede será afastado e bombeado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Toledos I, localizada nas proximidades do Jardim Conceição.

O DAE solicita a compreensão dos motoristas e orienta atenção à sinalização no local.