A “tríade dos glúteos” inclui também a cadeira abdutora e o kick back para ativar diferentes funções do grupo muscular

Impulsionada por promessas de resultados rápidos, a elevação pélvica passou a ser vista por muitos como o principal exercício para os glúteos. Embora eficiente, a ciência mostra que apostar num único movimento pode limitar os resultados. Um estudo conduzido por pesquisadores da University of North Carolina at Chapel Hill, nos Estados Unidos, que comparou diferentes exercícios para identificar quais ativam a região com mais eficiência, concluiu que a variação de estímulos é essencial para um desenvolvimento mais completo da musculatura.

Isso porque o grupo muscular é formado por regiões com funções distintas. O glúteo máximo está ligado à produção de força e à extensão do quadril. Já o glúteo médio, à estabilidade da pelve durante caminhada, corrida e mudanças de direção. Nesse contexto, surge o conceito da “tríade dos glúteos”, que combina três exercícios complementares: elevação pélvica, cadeira abdutora e kick back.

A elevação pélvica concentra o esforço na fase final do movimento, favorecendo a contração máxima do glúteo com menor sobrecarga na lombar, mas ela não cobre todas as necessidades desses músculos.

“É um exercício importante, mas não trabalha o músculo em todas as posições”, explica o treinador da Smart Fit, Lucas Florêncio. Segundo ele, o movimento tende a ser menos eficiente em estimular o glúteo quando o quadril está mais flexionado, como ocorre em exercícios como agachamentos.

É aí que entra a cadeira abdutora, que fortalece a parte lateral do glúteo, ligada à estabilidade do quadril. Já o kick back, ou “coice”, realizado na polia ou em máquina, trabalha uma perna de cada vez, facilitando a correção de desequilíbrios entre os lados do corpo.

Além da estética, o fortalecimento equilibrado da região traz benefícios funcionais. Glúteos bem treinados ajudam a proteger a coluna e os joelhos, melhoram a postura e aumentam a eficiência de movimentos cotidianos, como caminhar, correr ou levantar peso.

Sugestão de Treino abaixo e no link: A Tríade glúteos em Ação

Exercício Séries/Repetições Foco Biomecânico 1. Elevação Pélvica 4 x 8-10 Pico de contração (Carga Alta) 2. Cadeira Abdutora 3D 3 x 15 (Varie a inclinação) Estabilidade Lateral e Glúteo Médio 3. Kick Back Máquina 3 x 12-15 Isolamento e Direcionamento de Fibras 4. Agachamento Búlgaro 3 x 10 Bônus: Glúteo em posição de alongamento

Sobre o Grupo Smart Fit

O Grupo Smart Fit detém as marcas de academias Smart Fit, Bio Ritmo e Nation CT, as marcas de studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym, Aera Pilates, Jab House, Kore e Velocity, além do agregador Total Pass e do produto digital Queima Diária. A rede Smart Fit é líder do mercado de academias na América Latina, com aproximadamente 5,2 milhões de alunos. A cada 100 latino-americanos, 1 treina na Smart Fit. Atualmente, são 2 mil unidades em 16 países. No Brasil, a Smart Fit está presente em mais de 170 cidades, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Conheça mais sobre a Smart Fit no site oficial.