Leitinho apresenta secretário de Educação e defende articulação política

Prefeito de Nova Odessa nomeia Luiz Miguel Garcia: “Ele não trabalha para um lado ou outro. Trabalha para a Educação”

Depois que o Novo Momento e algumas mídias cívicas de Nova Odessa noticiaram que o novo secretário de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia, foi vereador pelo PT (Partido dos Trabalhadores) em Sud Mennucci tem ligações com o presidente Lula (PT), o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) apresentou o dirigente nesta segunda-feira (13) e disse: “Ele não trabalha para um lado ou outro. Trabalha para a Educação”

Em postagem nas redes sociais, Leitinho publicou fotos de Luiz Garcia com o governador Tarcísio de Freitas, com o articulador político do PSD, Gilberto Kassab, e com o próprio presidente Lula, além de outros políticos. “Gestão que funciona se faz com diálogo, experiência e trânsito em diferentes setores”, disse Leitinho.

O prefeito cita que o novo secretário de Educação é “um educador respeitado nacionalmente, que conversa com lideranças de diferentes esferas políticas. Ele não trabalha para um lado ou outro. Trabalha para a Educação. E é essa capacidade de articular e somar que vai fazer a diferença na nossa rede municipal”, destacou.

Luiz Miguel possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e mais de 30 anos de experiência em sala de aula, do Ensino Fundamental ao Superior. Foi dirigente municipal da Educação em Sud Mennucci e, atualmente, exerce a presidência nacional da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), além de também presidir a seccional paulista. A entidade representa os municípios brasileiros junto aos governos federal e estaduais, participando ativamente da construção de políticas públicas e programas educacionais.

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Gestão

“Trazer o professor Luiz Miguel para Nova Odessa é garantir que nossa Educação tenha uma gestão técnica, experiente e comprometida com a qualidade. Sua atuação nacional à frente da Undime e seu profundo conhecimento das políticas educacionais vão contribuir muito para avançarmos ainda mais no ensino do nosso município”, ressaltou o prefeito Leitinho.

“Assumir a Secretaria de Educação de Nova Odessa é uma honra e um desafio que encaro com muita responsabilidade. Minha trajetória sempre foi pautada na defesa da educação pública de qualidade, inclusiva e com equidade. Vamos trabalhar junto com toda a comunidade escolar para construir uma Educação cada vez mais forte e transformadora”, afirmou o novo secretário.

Nos últimos anos, Luiz Miguel tem se dedicado à pesquisa e a atividades nas áreas de Formação Crítica de Professores e Gestores, Alfabetização, Avaliação, Piso Salarial, Educação Especial, Inclusiva e Antirracista, articulação entre os Sistemas de Avaliação da Educação Básica, Planejamento e Gestão de Políticas Educacionais e Financiamento para a Educação Básica de Qualidade.

Na presidência da Undime, o novo secretário participa ativamente na definição e gestão de programas fundamentais para a educação pública, como o Alfabetiza Juntos SP, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Com assento nas principais comissões do MEC e diálogo permanente com entidades do setor, ele está em posição estratégica para atrair colaborações e parcerias relevantes a Nova Odessa.

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