A cena tem se repetido nas redes sociais: pais e filhos cantando juntos a música “Viro, vira, virou”, enquanto imitam gestos e apontam utensílios domésticos em uma brincadeira simples, divertida e cheia de movimento. A trend, que viralizou recentemente entre famílias, revela algo que educadores já defendem há muito tempo: brincar também é uma forma poderosa de aprender.

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Na primeira infância, atividades lúdicas são muito mais do que momentos de entretenimento. Quando planejadas com intencionalidade pedagógica, elas contribuem diretamente para o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional das crianças.

A trend na escola

Para Seviana Navarro, diretora geral do Colégio RDS Swiss, é importante que as famílias entendam a diferença entre uma brincadeira aleatória e uma atividade educativa pensada para estimular habilidades específicas. “Nunca é apenas uma brincadeira. Existe sempre um objetivo por trás, seja para desenvolver coordenação motora, atenção, linguagem ou socialização”, explica.

No caso da música que viralizou nas redes, por exemplo, a criança canta, repete palavras, associa nomes a objetos, observa gestos e reproduz movimentos. Nesse processo aparentemente simples, ela trabalha memória, reconhecimento, ritmo e coordenação motora, habilidades fundamentais para o desenvolvimento infantil. Esse tipo de estímulo se torna ainda mais relevante quando integrado ao cotidiano escolar.

Na educação infantil, diferentes atividades são planejadas justamente para ampliar o repertório sensorial e cognitivo das crianças. Aulas de música, dança, artes marciais e jogos corporais, como a capoeira, ajudam no desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e da percepção corporal.

Outras experiências também fazem parte desse processo. A exploração de diferentes espaços e ambientes, seja em atividades na água, na terra ou em circuitos de movimento, permite que a criança descubra o mundo ao seu redor e construa autonomia de forma progressiva. Segundo Seviana, esses estímulos estruturados contribuem diretamente para as etapas seguintes da aprendizagem. “Quando a criança vive experiências ricas na educação infantil, ela chega ao processo de alfabetização mais preparada. A aprendizagem acontece de forma natural, como parte da descoberta e da apropriação do conhecimento”, afirma.

Especialistas destacam que cada fase do desenvolvimento infantil exige estímulos específicos. Movimentos amplos, exploração sensorial, contato com a música, com o corpo e com o ambiente são ferramentas fundamentais para fortalecer habilidades que, mais tarde, estarão presentes na leitura, na escrita e no raciocínio lógico. Nesse contexto, até mesmo uma brincadeira que viraliza na internet pode ganhar um novo significado. Para educadores, ela é um lembrete de que aprender pode — e deve — ser divertido, desde que exista propósito no brincar.

Mais do que acompanhar tendências digitais, o desafio das famílias e das escolas é observar como cada experiência pode contribuir para o desenvolvimento das crianças. Afinal, na primeira infância, cada gesto, cada música e cada brincadeira podem representar um passo importante na construção do aprendizado.

Sobre o Colégio RDS Swiss:

O Colégio RDS Swiss já nasceu com força e propósito. Fundado por uma equipe com ampla experiência em educação, foi concebido para oferecer um ensino integrado e global, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Com uma proposta humanizada, o colégio adota a Educação Socioemocional como base. Acredita que o aluno é protagonista da própria jornada e o educador, um mediador do conhecimento. Esse olhar torna o ambiente de aprendizagem mais saudável, colaborativo e significativo.

A aprendizagem acontece além da sala de aula. O RDS Swiss promove uma educação em 360°, que combina estrutura física de excelência com o uso inteligente da tecnologia, favorecendo uma formação conectada ao mundo atual. Sustentado por valores sólidos e compromisso ético, o Colégio RDS Swiss investe na formação integral de seus alunos, para que se reconheçam como agentes do presente, com consciência, autonomia e prontidão para construir um futuro melhor.