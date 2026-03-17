Uma das atrizes mais versáteis de sua geração, Carla Diaz está prestes a retornar ao universo das novelas. Após um ano mantendo os fios em tons mais escuros, a artista passou por uma nova transformação e volta a ficar loira para integrar o elenco da próxima produção Original do Globoplay, uma novelinha escrita por Gustavo Reiz e com direção de Marcelo Zambelli.

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A mudança visual é o ponto de partida para a composição de sua nova personagem: a grande vilã da trama, que promete ser o epicentro dos principais conflitos da história. As gravações estão previstas para começar ainda este mês.

O retorno ao loiro clássico, que marcou grandes momentos da trajetória de Carla, foi pensado para trazer uma estética sofisticada e impactante à antagonista, que exigirá uma entrega densa e provocativa da atriz.

Carla Diaz

Sobre a mudança e o novo desafio, Carla revela: “A escolha do tom de cabelo foi uma sugestão do diretor Marcelo Zambelli e na hora topei. Amo me transformar e me entregar às minhas personagens. Cada uma tem uma complexidade, mas confesso adorar o desafio de fazer uma vilã, ainda mais essa; logo vocês entenderão o porquê”.

“Estou muito feliz com a minha volta para as novelas e nesse novo formato vertical pela primeira vez. Acredito que, com as mudanças tecnológicas, esse formato vem para ficar e conquistar um grande espaço”, completa a atriz.