Levi Rossi sugere feiras gastronômicas noturnas em bairros de Americana

O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize estudos para implantação de feiras gastronômicas noturnas em áreas públicas disponíveis em diversos bairros de Americana.

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De acordo com o parlamentar, a proposta busca fomentar o empreendedorismo e criar espaços de convivência para a população no período noturno. “A ideia é que as feiras possam reunir comerciantes locais, food trucks, artesãos e produtores da cidade, valorizando a culinária regional e estimulando a geração de renda. Além disso, a realização das feiras em diferentes bairros contribuiria para descentralizar atividades culturais e gastronômicas, levando mais movimento econômico e opções de lazer para diversas regiões da cidade”, comenta.

Segundo o vereador, a iniciativa pode fortalecer pequenos empreendedores e promover maior integração entre os moradores. “As feiras gastronômicas noturnas podem movimentar a economia, valorizar nossos comerciantes e levar lazer e cultura para diferentes bairros da cidade”, destaca Levi.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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