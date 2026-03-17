O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou a realização do Mutirão de Saúde da Mulher, iniciativa que vai oferecer mais de 4 mil procedimentos – entre consultas, exames e cirurgias – em diversas especialidades neste fim de semana.

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A ação acontece no sábado (21) e no domingo (22) e é voltada exclusivamente ao atendimento de mulheres que aguardam no sistema de regulação municipal, previamente convocadas pelo call center da Saúde. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, através do programa Agora Tem Especialistas.

Serão realizadas consultas e exames nas áreas de oncologia, cardiologia, saúde da mulher, ortopedia e pneumologia, incluindo também cirurgias de catarata, cirurgias gerais, YAG laser, ecocardiogramas, ultrassons, ressonâncias, tomografias, doppler vascular e laqueaduras.

Os atendimentos serão feitos no Núcleo de Especialidades, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, no Hospital São Francisco e em clínicas credenciadas do município.

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o mutirão tem como objetivo fortalecer e ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo a demanda e o tempo de espera por procedimentos eletivos e fortalecendo as políticas públicas de saúde da mulher. A ação abrange também a sexta edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa realizada mensalmente pela Secretaria de Saúde de Americana que concentra consultas e exames em um único dia.

“Saúde é uma das prioridades da nossa gestão, e este mutirão é um presente de cuidado e respeito às mulheres de Americana neste mês de março. Estamos mobilizando uma grande estrutura para realizar mais de 4 mil procedimentos em um único fim de semana, com o objetivo de agilizar os atendimentos e garantir que as mulheres tenham acesso rápido a consultas e cirurgias eletivas. Seguimos trabalhando para levar dignidade e qualidade de vida à população”, destacou o prefeito Chico.

Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça às mulheres que estão no sistema da regulação municipal que fiquem atentas à ligação do call center da Saúde. As pacientes que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa.

“Este grande mutirão é fruto de um planejamento estratégico que une a nossa rede municipal ao programa federal Agora Tem Especialistas. Além de reduzir o tempo de espera, estamos fortalecendo a nossa rede de atenção especializada e consolidando Americana como uma referência na Oferta de Cuidados Integrados, garantindo que a paciente tenha o diagnóstico e o tratamento de forma muito mais rápida e eficiente”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Americana referência

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI (Oferta de Cuidados Integrados), fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Desde a primeira edição, em outubro do ano passado, o mutirão mensal “Mil Cuidados Em Um Dia” já realizou mais de 11 mil procedimentos e atendeu cerca de 3,7 mil pacientes. O modelo de atendimento promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos de atendimento ao paciente.

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