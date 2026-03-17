A Câmara Municipal de Vereadores em Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira (17), a partir das 14 horas, a 9ª Reunião Ordinária de 2026, no plenário “Dr. Tancredo Neves”. Na Ordem do Dia estão previstos três projetos de lei, além da votação de 20 moções.

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O primeiro item da pauta é o Projeto de Lei nº 161/2025, de autoria do vereador Paulo Monaro.

A proposta dispõe sobre a instalação de dispositivos de proteção em motores de sucção de piscinas, com o objetivo de aumentar a segurança e proteger os usuários desses equipamentos.

Em seguida, os parlamentares analisam o Projeto de Lei nº 187/2025, apresentado pelo vereador Felipe Corá, com apoio de outros vereadores. O texto institui, no calendário oficial do município, o “Mês Municipal do Projeto Passos que Salvam”, a ser realizado anualmente em fevereiro, com ações de conscientização e mobilização.

Também está na pauta o Projeto de Lei nº 08/2026, de autoria do vereador Júlio César Kifú, presidente da Câmara. A proposta declara de utilidade pública municipal a Associação de Desenvolvimento da Comunidade Haitiana (A.D.C.H.), entidade que atua no município.

Moções dos vereadores

Além dos projetos, os vereadores também devem votar 20 moções, entre manifestações de aplauso e apelos. A maior parte delas é de autoria do vereador Cabo Dorigon e homenageia policiais militares da 2ª Companhia da Polícia Militar do município por ocorrências de destaque e reconhecimento profissional.

Também constam moções de reconhecimento a projetos sociais, profissionais da área esportiva e educacional, além de um apelo à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para a implantação de um escritório ou posto de atendimento da companhia em Santa Bárbara d’Oeste.

A sessão é aberta ao público e também pode ser acompanhada pelos canais oficiais de comunicação da Câmara.

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