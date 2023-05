Três jovens (trio) foram detidos após atirarem contra

policiais militares na madrugada desta segunda-feira (8) em Sumaré. O ataque aconteceu no Parque Industrial Bandeirantes. Apenas uma arma foi apreendida.

Houve patrulhamento e a equipe da Polícia Militar tentou abordar um veículo com quatro ocupantes. O motorista, ao perceber a presença da viatura da PM, passou a fugir e uma perseguição começou.

Em uma rua sem saída, o motorista fez uma manobra estilo ‘cavalo de pau’ e um dos passageiros do carro, que portava uma arma de fogo, atirou contra a viatura. O rapaz abandonou o revólver e correu em direção à rodovia Anhanguera, e conseguiu desaparecer da perseguição.

Seguindo no local, os policiais militares conseguiram abordar os outros três ocupantes do veículo. Um deles contou que era o dono do carro. O homem afirmou que dava uma volta com um amigo, quando eles passaram em frente à uma balada na aveniva Engenheiro Jaime Ulhoa Cintra e encontraram os amigos.

Eles decidiram dar carona para os dois amigos. Um deles seria desconhecido segundo o dono do carro. Ele contou ainda que era para ajudar os homens que precisavam seguir sentido Hortolândia.

O motorista disse também que não sabia que um deles estava armado e foi obrigado a fugir da polícia exatamente por isso. O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré como homicídio tentado. Os abordados foram ouvidos e liberados.

