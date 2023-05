Ana Perugini quer mais ônibus em circulação

A deputada estadual Ana Perugini (PT) questionou o Governo do Estado

em relação à redução das frotas de trens e ônibus, nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, respectivamente. Em requerimento protocolado na Assembleia Legislativa, a parlamentar pediu levantamentos detalhados à Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos sobre quantidade de composições e veículos em operação nas duas regiões, antes e depois da pandemia de Covid-19.

Os questionamentos, feitos pela deputada no âmbito da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Alesp, foram publicados na edição da última quinta-feira (5 de maio) do DOE (Diário Oficial do Estado) e são direcionados ao secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve.

No documento, a parlamentar cita a redução de trens da Linha 15-Prata do monotrilho, também questionada pelo Ministério Público que, assim como outras linhas do monotrilho, opera sob concessão da iniciativa privada. “Desde a formalização dos contratos de concessão, os registros de falhas operacionais somam mais de 900 ocorrências. Além disso, a redução da frota, que não foi regularizada após a pandemia, tem gerado superlotação e atrasos que prejudicam os usuários do sistema”, afirmou Ana Perugini.

A situação do transporte metropolitano na região de Campinas também é alvo do requerimento número 204/2023. A parlamentar afirma, com base em dados da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), que, nos últimos cinco anos, houve redução de 22,7% na frota que opera 151 linhas na região.

“O balanço apontou que, em 2018, a frota era de 418 ônibus, enquanto que, no ano passado, caiu para 323. O volume de passageiros também caiu entre 2018 e 2020, mas voltou a aumentar em 2021 e 2022. No entanto, a quantidade de coletivos não acompanhou a alta e diminuiu em cinco anos”, apontou a deputada.

Além de solicitar dados comparativos das frotas, a deputada questiona o governo estadual se houve aplicação das sanções contratuais, devido à redução de trens e ônibus, e se há previsão de revisão dos contratos firmados com as empresas concessionárias.

De acordo com a deputada Ana Perugini, o requerimento de informações encaminhado STM faz parte de suas prerrogativas enquanto parlamentar e membro efetivo da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia.

“Temos acompanhado no noticiário a situação dos acidentes e superlotação de trens, em São Paulo. Na região de Campinas, temos sido procurados por vereadores e moradores que relatam o aumento do tempo de espera nos pontos de ônibus devido à supressão de linhas e à redução da frota de ônibus. Por meio desses questionamentos, queremos aferir o problema e pedir providências ao governo estadual para aumentar o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras ao transporte publico”, justificou Ana.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento