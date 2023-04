Twitter. Selo pago e a nova noção de fama

Na última semana o Twitter iniciou a remoção do selo

de verificação das contas que não aderiram ao novo plano de assinaturas da plataforma, chamado “Twitter Blue”, que tem como principal vantagem a compra do selo de verificação.

A medida foi recebida de forma mista pelo público, mas especialistas apontam que ela deve ajudar a acabar com estratégias para inflar resultados para conseguir a verificação, como explica o jornalista e CEO da assessoria 360 MF Press Global, Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

“Antes as redes sociais utilizavam uma série de mecanismos para identificar a ‘fama’ de alguém ou de alguma instituição para lhe conferir o selo de verificação, mas com a compra de matérias em canais jornalístico, colaborações pagas e diversas outras técnicas eram usadas para inflar resultados e ajudar a conseguir a verificação sem necessariamente ser uma pessoa conhecida“.

“O sistema antigo era muito relativo, muitas vezes algumas pessoas que eram pouco conhecidas conseguiam a verificação, enquanto outras que eram muito conhecidas em determinado nicho, não recebiam o selo, o novo modelo tornou tudo mais democrático“.

“Agora, com a compra da verificação esse tipo de método vai se tornar obsoleto e como o selo vai estar acessível a todos que pagarem, para alguém realmente se destacar vai ser necessário uma abordagem mais completa envolvendo as redes sociais, imprensa, marketing, assessoria, etc.” Explica Dr. Fabiano sobre a mudança e afirma que Mark Zuckerberg está analisando os resultados obtidos com a estratégia do Twitter para também implementá-la no Facebook e Instagram.

